Франція

Французький клуб готовий викласти 65 мільйонів євро за українського захисника Борнмута.

Український центрбек Ілля Забарний близький до переходу в паризький ПСЖ. Як повідомляє журналіст Ромен Колле Гаудін, сторони майже погодили всі деталі угоди, а остаточний етап переговорів очікується вже наступного тижня.

Хоча попередні пропозиції з боку парижан були відхилені, Борнмут узяв паузу для ухвалення рішення, після чого клуби все ж дійшли згоди щодо трансферу. Орієнтовна сума угоди складе близько 65 мільйонів євро.

На Забарного також претендували Ліверпуль і Тоттенгем, але сам 22-річний футболіст віддав перевагу варіанту з переїздом до Парижа. Минулого сезону він провів 39 матчів за Борнмут і відзначився однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готує покращену пропозицію по Забарному.