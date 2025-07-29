Англія

Клуб готовий відпустити захисника, але інтерес відсутній.

Челсі зіткнувся з труднощами у продажу лівого захисника Бена Чілвелла, оскільки жоден клуб ще не зробив пропозицію щодо 28-річного англійця, повідомляє The Athletic. Його висока зарплата (£200,000 на тиждень) і травми ускладнюють пошук покупців.

Чілвелл, чий контракт діє до 2027 року, був в оренді в Крістал Пелес у січні, але клуб не готовий до повноцінного трансферу.

Челсі, який прагне скоротити склад перед сезоном-2025/26, також намагається продати Арманда Брою за £25 млн і Кірнана Дьюсбері-Голла за £30 млн, тоді як Вейга привертає увагу команд Ліги чемпіонів. Відсутність інтересу до Чілвелла може змусити Челсі знизити ціну або розглянути оренду з опцією викупу.

Раніше повідомлялося, що Челсі став рекордсменом за витратами на трансфери в історії футболу.