Лондонський клуб випередив Манчестер Сіті, Ювентус і Реал за загальною сумою витрат на придбання гравців.
Тодд Боелі, Getty Images
29 липня 2025, 12:15
За даними Transfermarkt, Челсі очолив рейтинг клубів з найбільшими витратами на трансфери за всю історію професійного футболу.
Загальна сума інвестицій у нових гравців склала 4,18 мільярда євро.
На другій позиції — Манчестер Сіті з показником 3,23 мільярда євро. Замикає трійку Ювентус, який витратив 3,18 мільярда. У п'ятірці також опинилися Манчестер Юнайтед (3,02 млрд) та мадридський Реал (2,90 млрд).
Нагадаємо, Челсі близький до трансферу Гато з Аяксу.