Англія

Лондонський клуб випередив Манчестер Сіті, Ювентус і Реал за загальною сумою витрат на придбання гравців.

За даними Transfermarkt, Челсі очолив рейтинг клубів з найбільшими витратами на трансфери за всю історію професійного футболу.

Загальна сума інвестицій у нових гравців склала 4,18 мільярда євро.

На другій позиції — Манчестер Сіті з показником 3,23 мільярда євро. Замикає трійку Ювентус, який витратив 3,18 мільярда. У п'ятірці також опинилися Манчестер Юнайтед (3,02 млрд) та мадридський Реал (2,90 млрд).

Нагадаємо, Челсі близький до трансферу Гато з Аяксу.