Англія

Німецький воротар більше не входить до планів "містян".

Манчестер Сіті повідомив свого голкіпера Штефана Ортегу, що він може залишити клуб, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Містяни" нещодавно оголосили про повернення колеги за позицією Ортеги Джеймса Траффорда. Таким чином місця для 32-річного німця в складі МС більше немає.

Контракт Штефана з клубом АПЛ розраховано до кінця червня 2026 року. Порталом transfermarkt він оцінюється у 8 млн євро.

До Манчестер Сіті Ортега приєднався в липні 2022-го, на правах вільного агента залишивши Армінію Білефельд. За "містян" воротар провів 56 матчів (усі турніри), в яких пропустив 51 гол і 25 разів зберіг свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що на німця націлилися три клуби чемпіонату Англії і Фенербахче.