Браян Мбемо пояснив, що переконало його приєднатися саме до Юнайтед, попри інші варіанти.
Браян Мбемо, GETTY IMAGES
29 липня 2025, 22:55
Після офіційного оголошення трансферу Браяна Мбемо до Манчестер Юнайтед, нападник розкрив деталі, які залишалися за кадром. Як виявилося, рішення приєднатися до "червоних дияволів" було не лише про футбол.
У нещодавньому інтерв’ю, 25-річний гравець зізнався: все вирішила розмова з новим менеджером Рубеном Аморімом. Мбемо мав пропозиції від Ньюкасла та Тоттенгема, але перспектива виступати в Лізі чемпіонів — у конкурентів — не звабила.
"Я розмовляв з деякими іншими менеджерами, бо хотів почути їхні проєкти, але проєкт Манчестер Юнайтед був для мене дуже вдалим", – сказав він.
"Це великий клуб. І я людина, яка любить виклики. У Манчестері є дуже хороший проєкт, і я хотів бути його частиною".
Мбеумо підкреслив, що ключовим став особистий контакт із тренером. Саме тон, зміст і енергія Аморіма переконали його залишити перспективу Ліги чемпіонів і зробити ставку на Юнайтед.
"Це була дуже дружня і конструктивна розмова. Він сказав: "Ми люди, які люблять перемагати". І я повірив".
Поки новачок ще не дебютував за команду на полі, він активно знайомиться з колективом поза ним. Мбемо виявився не лише технічним футболістом, а й затятим гравцем у шахи.
"Мені сказали, що Джошуа Зіркзе також грає, тому, можливо, доведеться зіграти з ним. Я люблю анонімно грати онлайн, і шахи — це стратегія. Як і футбол".
Не менш неочікуване хобі — гра на фортепіано, якою Мбеумо займається для самозаспокоєння.
"Фортепіано — це для душі. Мені складніше грати перед друзями вдома, ніж виступати перед 40 тисячами на стадіоні", — зізнався Браян.