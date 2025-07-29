Англія

Браян Мбемо пояснив, що переконало його приєднатися саме до Юнайтед, попри інші варіанти.

Після офіційного оголошення трансферу Браяна Мбемо до Манчестер Юнайтед, нападник розкрив деталі, які залишалися за кадром. Як виявилося, рішення приєднатися до "червоних дияволів" було не лише про футбол.

У нещодавньому інтерв’ю, 25-річний гравець зізнався: все вирішила розмова з новим менеджером Рубеном Аморімом. Мбемо мав пропозиції від Ньюкасла та Тоттенгема, але перспектива виступати в Лізі чемпіонів — у конкурентів — не звабила.

"Я розмовляв з деякими іншими менеджерами, бо хотів почути їхні проєкти, але проєкт Манчестер Юнайтед був для мене дуже вдалим", – сказав він.

"Це великий клуб. І я людина, яка любить виклики. У Манчестері є дуже хороший проєкт, і я хотів бути його частиною".

Мбеумо підкреслив, що ключовим став особистий контакт із тренером. Саме тон, зміст і енергія Аморіма переконали його залишити перспективу Ліги чемпіонів і зробити ставку на Юнайтед.

"Це була дуже дружня і конструктивна розмова. Він сказав: "Ми люди, які люблять перемагати". І я повірив".

Поки новачок ще не дебютував за команду на полі, він активно знайомиться з колективом поза ним. Мбемо виявився не лише технічним футболістом, а й затятим гравцем у шахи.

"Мені сказали, що Джошуа Зіркзе також грає, тому, можливо, доведеться зіграти з ним. Я люблю анонімно грати онлайн, і шахи — це стратегія. Як і футбол".

Не менш неочікуване хобі — гра на фортепіано, якою Мбеумо займається для самозаспокоєння.

"Фортепіано — це для душі. Мені складніше грати перед друзями вдома, ніж виступати перед 40 тисячами на стадіоні", — зізнався Браян.