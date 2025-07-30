Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола став першим наставником в історії футболу, який витратив понад 2 мільярди євро на трансфери за одне десятиліття. Про це повідомляє Transfermarkt.

Після підписання воротаря Джеймса Траффорда з Бернлі, сукупні витрати Гвардіоли з сезону-2015/16 сягнули позначки в 2,02 мільярда євро. За цей період іспанець залучив у загальному 70 гравців, витрачаючи в середньому 28,85 млн євро на кожного.

До трійки тренерів з найбільшими витратами за останні десять років також увійшли наставник Атлетіко Дієго Сімеоне (1,31 млрд євро) та керманич Мілана Массіміліано Аллегрі (1,20 млрд євро).

ТОП-10 ТРЕНЕРІВ ІЗ НАЙБІЛЬШИМИ ВИТРАТАМИ ЗА 10 РОКІВ (З СЕЗОНУ-2015/16 по 25/26):
 

ІМ'Я ТРЕНЕРА ПОТОЧНА РОБОТА КЛУБІВ ТРОФЕЇ ПРИДБАНІ
ГРАВЦІ		 СЕРЕДНЯ ВИТРАТА
НА 1 ГРАВЦЯ		 ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ
1 Пеп Гвардіола Манчестер Сіті 2 20 70 €28.85 млн €2.02 млрд
2 Дієго Сімеоне Атлетіко Мадрид 1 3 62 €21.12 млн €1.31 млрд
3 Массіміліано Аллегрі Мілан 2 10 63 €19.07 млн €1.20 млрд
4 Томас Тухель Англія 4 11 43 €27.59 млн €1.19 млрд
5 Антоніо Конте Наполі 4 4 52 €22.36 млн €1.16 млрд
6 Унаї Емері Астон Вілла 5 9 59 €19.05 млн €1.12 млрд
7 Маурісіо Почеттіно США 3 3 34 €30.18 млн €1.03 млрд
8 Мікель Артета Арсенал 1 7 31 €32.77 млн €1.02 млрд
9 Ерік тен Гаг Баєр 4 8 52 €18.84 млн €979.48 млн
10 Юрген Клопп Завершив кар’єру 1 8 32 €29.84 млн €954.75 млн

Цікаві факти:

▪️Артета має найвищу середню вартість трансфера — майже €33 млн за гравця.
▪️Клопп і Почеттіно витратили понад 1 млрд, хоча придбали менше 35 гравців.


Зазначимо, що з урахуванням усієї тренерської кар’єри Гвардіола також є рекордсменом: його загальні витрати становлять 2,48 мільярда євро.

Далі в списку за всю історію — Жозе Моурінью (1,96 млрд євро) та Карло Анчелотті (1,83 млрд євро).

ТОП-25 ТРЕНЕРІВ ІЗ НАЙБІЛЬШИМИ ВИТРАТАМИ ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ:
 

ІМ'Я ТРЕНЕРА ПОТОЧНА РОБОТА КЛУБІВ ТРОФЕЇ ПРИДБАНІ
ГРАВЦІ		 СЕРЕДНЯ ВИТРАТА
НА 1 ГРАВЦЯ		 ЗГАЛЬНІ ВИТРАТИ
ЗА КАР'ЄРУ
1 Пеп Гвардіола Манчестер Сіті 4 39 95 €26.08 млн €2.48 млрд
2 Жозе Моурінью Фенербахче 9 26 131 €14.97 млн €1.96 млрд
3 Карло Анчелотті Бразилія 9 31 126 €14.50 млн €1.83 млрд
4 Дієго Сімеоне Атлетіко Мадрид 6 10 98 €15.49 млн €1.52 млрд
5 Массіміліано Аллегрі Мілан 3 15 120 €12.33 млн €1.48 млрд
6 Антоніо Конте Наполі 7 9 105 €12.94 млн €1.36 млрд
7 Мануель Пеллегріні Реал Бетіс 8 11 111 €11.64 млн €1.29 млрд
8 Унаї Емері Астон Вілла 8 11 99 €12.93 млн €1.28 млрд
9 Томас Тухель Англія 5 13 73 €16.72 млн €1.22 млрд
10 Юрген Клопп Завершив кар’єру 3 13 86 €13.37 млн €1.15 млрд
11 Маурісіо Почеттіно США 5 3 57 €20.12 млн €1.15 млрд
12 Луїс Енріке ПСЖ 5 16 50 €22.14 млн €1.11 млрд
13 Жорже Жезуш Ан-Наср 8 24 141 €7.57 млн €1.07 млрд
14 Мікель Артета Арсенал 1 7 31 €32.77 млн €1.02 млрд
15 Ерік тен Гаг Баєр 4 9 52 €18.84 млн €979.48 млн
16 Арсен Венгер Завершив кар’єру 2 21 101 €9.63 млн €972.39 млн
17 Джан П'єро Гасперіні Рома 6 1 166 €5.78 млн €959.62 млн
18 Рафа Бенітес Без клубу 11 13 117 €8.07 млн €944.24 млн
19 Клаудіо Раньєрі Завершив кар’єру 15 8 138 €6.76 млн €933.32 млн
20 Нуну Еспіріту Санту Ноттінгем Форест 7 3 77 €12.08 млн €929.86 млн
21 Девід Мойєс Евертон 6 3 96 €9.60 млн €921.74 млн
22 Ернесто Вальверде Атлетік Більбао 5 11 57 €16.10 млн €917.83 млн
23 Едді Гау Ньюкасл 3 2 64 €13.40 млн €857.59 млн
24 Хулен Лопетегі Катар 7 3 66 €12.50 млн €824.79 млн
25 Роберто Манчіні Без клубу 6 14 86 €9.55 млн €821.36 млн


З моменту призначення Пепа Гвардіоли головним тренером Манчестер Сіті 1 липня 2016 року клуб витратив на трансфери вражаючу суму — €1,928,956,381!

За цей час під керівництвом іспанця "містяни" підписали 69 гравців, з яких за 64 були виплачені кошти. Середня вартість одного трансферу Пепа на чолі Сіті склала 30,14 млн євро за футболіста, що є одним із найвищих показників серед топ-клубів Європи.

Його найдорожче придбання в Сіті та кар'єрі в цілому — Джек Гріліш із Астон Вілли у 2021 році за 117,5 млн євро.

ТОП-5 НАЙДОРОЖЧИХ ПІДПИСАНЬ ГВАРДІОЛИ У КАР'ЄРІ:
 

ГРАВЕЦЬ ПОЗИЦІЯ ПРИЙШОВ ІЗ ДАТА ТРАНСФЕРУ СУМА ТРАНФЕРУ
1 Джек Гріліш Лівий вінгер Астон Вілла (АПЛ) 05.08.2021 €117.50 млн
2 Йошко Гвардіол Лівий захисник РБ Лейпциг (Бундесліга) 05.08.2023 €90.00 млн
3 Омар Мармуш Центральний нападник Айнтрахт (Бундесліга) 23.01.2025 €75.00 млн
4 Рубен Діаш Центральний захисник Бенфіка (Прімейра Ліга) 29.09.2020 €71.60 млн
5 Родрі Опорний півзахисник Атлетіко (Ла Ліга) 04.07.2019 €70.00 млн