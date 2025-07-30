Англія

Жодному фахівцю станом на 29.07.2025 не вдалося навіть досягти цієї позначки з урахуванням взагалі усіх футбольних сезонів.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола став першим наставником в історії футболу, який витратив понад 2 мільярди євро на трансфери за одне десятиліття. Про це повідомляє Transfermarkt.

Після підписання воротаря Джеймса Траффорда з Бернлі, сукупні витрати Гвардіоли з сезону-2015/16 сягнули позначки в 2,02 мільярда євро. За цей період іспанець залучив у загальному 70 гравців, витрачаючи в середньому 28,85 млн євро на кожного.

До трійки тренерів з найбільшими витратами за останні десять років також увійшли наставник Атлетіко Дієго Сімеоне (1,31 млрд євро) та керманич Мілана Массіміліано Аллегрі (1,20 млрд євро).

ТОП-10 ТРЕНЕРІВ ІЗ НАЙБІЛЬШИМИ ВИТРАТАМИ ЗА 10 РОКІВ (З СЕЗОНУ-2015/16 по 25/26):



№ ІМ'Я ТРЕНЕРА ПОТОЧНА РОБОТА КЛУБІВ ТРОФЕЇ ПРИДБАНІ

ГРАВЦІ СЕРЕДНЯ ВИТРАТА

НА 1 ГРАВЦЯ ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ 1 Пеп Гвардіола Манчестер Сіті 2 20 70 €28.85 млн €2.02 млрд 2 Дієго Сімеоне Атлетіко Мадрид 1 3 62 €21.12 млн €1.31 млрд 3 Массіміліано Аллегрі Мілан 2 10 63 €19.07 млн €1.20 млрд 4 Томас Тухель Англія 4 11 43 €27.59 млн €1.19 млрд 5 Антоніо Конте Наполі 4 4 52 €22.36 млн €1.16 млрд 6 Унаї Емері Астон Вілла 5 9 59 €19.05 млн €1.12 млрд 7 Маурісіо Почеттіно США 3 3 34 €30.18 млн €1.03 млрд 8 Мікель Артета Арсенал 1 7 31 €32.77 млн €1.02 млрд 9 Ерік тен Гаг Баєр 4 8 52 €18.84 млн €979.48 млн 10 Юрген Клопп Завершив кар’єру 1 8 32 €29.84 млн €954.75 млн

Цікаві факти:

▪️Артета має найвищу середню вартість трансфера — майже €33 млн за гравця.

▪️Клопп і Почеттіно витратили понад 1 млрд, хоча придбали менше 35 гравців.



Зазначимо, що з урахуванням усієї тренерської кар’єри Гвардіола також є рекордсменом: його загальні витрати становлять 2,48 мільярда євро.

Далі в списку за всю історію — Жозе Моурінью (1,96 млрд євро) та Карло Анчелотті (1,83 млрд євро).

ТОП-25 ТРЕНЕРІВ ІЗ НАЙБІЛЬШИМИ ВИТРАТАМИ ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ:



№ ІМ'Я ТРЕНЕРА ПОТОЧНА РОБОТА КЛУБІВ ТРОФЕЇ ПРИДБАНІ

ГРАВЦІ СЕРЕДНЯ ВИТРАТА

НА 1 ГРАВЦЯ ЗГАЛЬНІ ВИТРАТИ

ЗА КАР'ЄРУ 1 Пеп Гвардіола Манчестер Сіті 4 39 95 €26.08 млн €2.48 млрд 2 Жозе Моурінью Фенербахче 9 26 131 €14.97 млн €1.96 млрд 3 Карло Анчелотті Бразилія 9 31 126 €14.50 млн €1.83 млрд 4 Дієго Сімеоне Атлетіко Мадрид 6 10 98 €15.49 млн €1.52 млрд 5 Массіміліано Аллегрі Мілан 3 15 120 €12.33 млн €1.48 млрд 6 Антоніо Конте Наполі 7 9 105 €12.94 млн €1.36 млрд 7 Мануель Пеллегріні Реал Бетіс 8 11 111 €11.64 млн €1.29 млрд 8 Унаї Емері Астон Вілла 8 11 99 €12.93 млн €1.28 млрд 9 Томас Тухель Англія 5 13 73 €16.72 млн €1.22 млрд 10 Юрген Клопп Завершив кар’єру 3 13 86 €13.37 млн €1.15 млрд 11 Маурісіо Почеттіно США 5 3 57 €20.12 млн €1.15 млрд 12 Луїс Енріке ПСЖ 5 16 50 €22.14 млн €1.11 млрд 13 Жорже Жезуш Ан-Наср 8 24 141 €7.57 млн €1.07 млрд 14 Мікель Артета Арсенал 1 7 31 €32.77 млн €1.02 млрд 15 Ерік тен Гаг Баєр 4 9 52 €18.84 млн €979.48 млн 16 Арсен Венгер Завершив кар’єру 2 21 101 €9.63 млн €972.39 млн 17 Джан П'єро Гасперіні Рома 6 1 166 €5.78 млн €959.62 млн 18 Рафа Бенітес Без клубу 11 13 117 €8.07 млн €944.24 млн 19 Клаудіо Раньєрі Завершив кар’єру 15 8 138 €6.76 млн €933.32 млн 20 Нуну Еспіріту Санту Ноттінгем Форест 7 3 77 €12.08 млн €929.86 млн 21 Девід Мойєс Евертон 6 3 96 €9.60 млн €921.74 млн 22 Ернесто Вальверде Атлетік Більбао 5 11 57 €16.10 млн €917.83 млн 23 Едді Гау Ньюкасл 3 2 64 €13.40 млн €857.59 млн 24 Хулен Лопетегі Катар 7 3 66 €12.50 млн €824.79 млн 25 Роберто Манчіні Без клубу 6 14 86 €9.55 млн €821.36 млн



З моменту призначення Пепа Гвардіоли головним тренером Манчестер Сіті 1 липня 2016 року клуб витратив на трансфери вражаючу суму — €1,928,956,381!

За цей час під керівництвом іспанця "містяни" підписали 69 гравців, з яких за 64 були виплачені кошти. Середня вартість одного трансферу Пепа на чолі Сіті склала 30,14 млн євро за футболіста, що є одним із найвищих показників серед топ-клубів Європи.

Його найдорожче придбання в Сіті та кар'єрі в цілому — Джек Гріліш із Астон Вілли у 2021 році за 117,5 млн євро.

ТОП-5 НАЙДОРОЖЧИХ ПІДПИСАНЬ ГВАРДІОЛИ У КАР'ЄРІ:

