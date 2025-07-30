Жодному фахівцю станом на 29.07.2025 не вдалося навіть досягти цієї позначки з урахуванням взагалі усіх футбольних сезонів.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
30 липня 2025, 00:00
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола став першим наставником в історії футболу, який витратив понад 2 мільярди євро на трансфери за одне десятиліття. Про це повідомляє Transfermarkt.
Після підписання воротаря Джеймса Траффорда з Бернлі, сукупні витрати Гвардіоли з сезону-2015/16 сягнули позначки в 2,02 мільярда євро. За цей період іспанець залучив у загальному 70 гравців, витрачаючи в середньому 28,85 млн євро на кожного.
До трійки тренерів з найбільшими витратами за останні десять років також увійшли наставник Атлетіко Дієго Сімеоне (1,31 млрд євро) та керманич Мілана Массіміліано Аллегрі (1,20 млрд євро).
ТОП-10 ТРЕНЕРІВ ІЗ НАЙБІЛЬШИМИ ВИТРАТАМИ ЗА 10 РОКІВ (З СЕЗОНУ-2015/16 по 25/26):
|№
|ІМ'Я ТРЕНЕРА
|ПОТОЧНА РОБОТА
|КЛУБІВ
|ТРОФЕЇ
|ПРИДБАНІ
ГРАВЦІ
|СЕРЕДНЯ ВИТРАТА
НА 1 ГРАВЦЯ
|ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ
|1
|Пеп Гвардіола
|Манчестер Сіті
|2
|20
|70
|€28.85 млн
|€2.02 млрд
|2
|Дієго Сімеоне
|Атлетіко Мадрид
|1
|3
|62
|€21.12 млн
|€1.31 млрд
|3
|Массіміліано Аллегрі
|Мілан
|2
|10
|63
|€19.07 млн
|€1.20 млрд
|4
|Томас Тухель
|Англія
|4
|11
|43
|€27.59 млн
|€1.19 млрд
|5
|Антоніо Конте
|Наполі
|4
|4
|52
|€22.36 млн
|€1.16 млрд
|6
|Унаї Емері
|Астон Вілла
|5
|9
|59
|€19.05 млн
|€1.12 млрд
|7
|Маурісіо Почеттіно
|США
|3
|3
|34
|€30.18 млн
|€1.03 млрд
|8
|Мікель Артета
|Арсенал
|1
|7
|31
|€32.77 млн
|€1.02 млрд
|9
|Ерік тен Гаг
|Баєр
|4
|8
|52
|€18.84 млн
|€979.48 млн
|10
|Юрген Клопп
|Завершив кар’єру
|1
|8
|32
|€29.84 млн
|€954.75 млн
Цікаві факти:
▪️Артета має найвищу середню вартість трансфера — майже €33 млн за гравця.
▪️Клопп і Почеттіно витратили понад 1 млрд, хоча придбали менше 35 гравців.
Зазначимо, що з урахуванням усієї тренерської кар’єри Гвардіола також є рекордсменом: його загальні витрати становлять 2,48 мільярда євро.
Далі в списку за всю історію — Жозе Моурінью (1,96 млрд євро) та Карло Анчелотті (1,83 млрд євро).
ТОП-25 ТРЕНЕРІВ ІЗ НАЙБІЛЬШИМИ ВИТРАТАМИ ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ:
|№
|ІМ'Я ТРЕНЕРА
|ПОТОЧНА РОБОТА
|КЛУБІВ
|ТРОФЕЇ
|ПРИДБАНІ
ГРАВЦІ
|СЕРЕДНЯ ВИТРАТА
НА 1 ГРАВЦЯ
|ЗГАЛЬНІ ВИТРАТИ
ЗА КАР'ЄРУ
|1
|Пеп Гвардіола
|Манчестер Сіті
|4
|39
|95
|€26.08 млн
|€2.48 млрд
|2
|Жозе Моурінью
|Фенербахче
|9
|26
|131
|€14.97 млн
|€1.96 млрд
|3
|Карло Анчелотті
|Бразилія
|9
|31
|126
|€14.50 млн
|€1.83 млрд
|4
|Дієго Сімеоне
|Атлетіко Мадрид
|6
|10
|98
|€15.49 млн
|€1.52 млрд
|5
|Массіміліано Аллегрі
|Мілан
|3
|15
|120
|€12.33 млн
|€1.48 млрд
|6
|Антоніо Конте
|Наполі
|7
|9
|105
|€12.94 млн
|€1.36 млрд
|7
|Мануель Пеллегріні
|Реал Бетіс
|8
|11
|111
|€11.64 млн
|€1.29 млрд
|8
|Унаї Емері
|Астон Вілла
|8
|11
|99
|€12.93 млн
|€1.28 млрд
|9
|Томас Тухель
|Англія
|5
|13
|73
|€16.72 млн
|€1.22 млрд
|10
|Юрген Клопп
|Завершив кар’єру
|3
|13
|86
|€13.37 млн
|€1.15 млрд
|11
|Маурісіо Почеттіно
|США
|5
|3
|57
|€20.12 млн
|€1.15 млрд
|12
|Луїс Енріке
|ПСЖ
|5
|16
|50
|€22.14 млн
|€1.11 млрд
|13
|Жорже Жезуш
|Ан-Наср
|8
|24
|141
|€7.57 млн
|€1.07 млрд
|14
|Мікель Артета
|Арсенал
|1
|7
|31
|€32.77 млн
|€1.02 млрд
|15
|Ерік тен Гаг
|Баєр
|4
|9
|52
|€18.84 млн
|€979.48 млн
|16
|Арсен Венгер
|Завершив кар’єру
|2
|21
|101
|€9.63 млн
|€972.39 млн
|17
|Джан П'єро Гасперіні
|Рома
|6
|1
|166
|€5.78 млн
|€959.62 млн
|18
|Рафа Бенітес
|Без клубу
|11
|13
|117
|€8.07 млн
|€944.24 млн
|19
|Клаудіо Раньєрі
|Завершив кар’єру
|15
|8
|138
|€6.76 млн
|€933.32 млн
|20
|Нуну Еспіріту Санту
|Ноттінгем Форест
|7
|3
|77
|€12.08 млн
|€929.86 млн
|21
|Девід Мойєс
|Евертон
|6
|3
|96
|€9.60 млн
|€921.74 млн
|22
|Ернесто Вальверде
|Атлетік Більбао
|5
|11
|57
|€16.10 млн
|€917.83 млн
|23
|Едді Гау
|Ньюкасл
|3
|2
|64
|€13.40 млн
|€857.59 млн
|24
|Хулен Лопетегі
|Катар
|7
|3
|66
|€12.50 млн
|€824.79 млн
|25
|Роберто Манчіні
|Без клубу
|6
|14
|86
|€9.55 млн
|€821.36 млн
З моменту призначення Пепа Гвардіоли головним тренером Манчестер Сіті 1 липня 2016 року клуб витратив на трансфери вражаючу суму — €1,928,956,381!
За цей час під керівництвом іспанця "містяни" підписали 69 гравців, з яких за 64 були виплачені кошти. Середня вартість одного трансферу Пепа на чолі Сіті склала 30,14 млн євро за футболіста, що є одним із найвищих показників серед топ-клубів Європи.
Його найдорожче придбання в Сіті та кар'єрі в цілому — Джек Гріліш із Астон Вілли у 2021 році за 117,5 млн євро.
ТОП-5 НАЙДОРОЖЧИХ ПІДПИСАНЬ ГВАРДІОЛИ У КАР'ЄРІ:
|№
|ГРАВЕЦЬ
|ПОЗИЦІЯ
|ПРИЙШОВ ІЗ
|ДАТА ТРАНСФЕРУ
|СУМА ТРАНФЕРУ
|1
|Джек Гріліш
|Лівий вінгер
|Астон Вілла (АПЛ)
|05.08.2021
|€117.50 млн
|2
|Йошко Гвардіол
|Лівий захисник
|РБ Лейпциг (Бундесліга)
|05.08.2023
|€90.00 млн
|3
|Омар Мармуш
|Центральний нападник
|Айнтрахт (Бундесліга)
|23.01.2025
|€75.00 млн
|4
|Рубен Діаш
|Центральний захисник
|Бенфіка (Прімейра Ліга)
|29.09.2020
|€71.60 млн
|5
|Родрі
|Опорний півзахисник
|Атлетіко (Ла Ліга)
|04.07.2019
|€70.00 млн