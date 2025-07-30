Англія

У клубі розраховують на оборонця Максіма Естева.

Центральний захисник Максім Естев оновив свою угоду з Бернлі, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 23-річним французом розраховано до кінця червня 2030-го. Порталом transfermarkt гравець оцінюється в 20 млн євро, що є найвищим показником у складі "бордових".

На початку лютого 2024 року Бернлі орендував Естева в рідного для нього Монпельє, а вже в липні оформив повноцінний трансфер за 12 млн. На рахунку Максіма один гол у 64-х матчах усіх турнірів в Англії.

Нагадаємо, нещодавно "бордові" відпустили воротаря назад до Манчестер Сіті.