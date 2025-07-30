Український універсал опинився в сфері інтересів Фулгема.
Олександр Зінченко, Getty Images
30 липня 2025, 16:17
Фулгем веде переговори з оточенням лівого захисника Арсеналу Олександра Зінченка щодо потенційної зміни клубної прописки, передає портал GIVEMESPORT.
Сторони контактують від початку червня й наразі "дачники" розглядають можливість подання офіційної пропозиції "канонірам". Повідомляється, що за 28-річного українця Арсенал хоче отримати близько 15 млн фунтів стерлінгів.
Контракт Зінченка з його нинішнім клубом розраховано до кінця червня 2026 року (зарплата — 200 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень). Варто зауважити, що позиція лівого захисника не є пріоритетом Фулгема на трансферному ринку, але ситуація може кардинально змінитися в разі продажу Ентоні Робінсона.
Раніше з'явилася інформація, що головний тренер "канонірів" Мікель Артета переконав Олександра залишитися в клубі.