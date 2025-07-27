Англія

Головний тренер лондонців особисто наполіг на тому, щоб українець не залишав клуб цього літа.

Універсал Олександр Зінченко продовжить виступи за лондонський Арсенал принаймні до завершення сезону-2025/26. Попри численні чутки щодо можливого трансферу, українець залишається в команді.

За інформацією FootballTransfers, ключову роль у цьому рішенні відіграв головний тренер Арсеналу Мікель Артета. Саме він переконав 27-річного захисника залишитися, використавши своє тривале знайомство з футболістом ще з часів роботи в Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що Зінченко просив клуб дозволити йому розглянути інші варіанти продовження кар’єри. Однак Артета переконав його змінити плани та залишитися ще на рік.

При цьому Арсенал ризикує втратити гравця безплатно, адже контракт Зінченка завершується влітку 2026 року, а вже взимку він матиме право вести переговори з іншими клубами.

Раніше Зінченка пов’язували з турецьким Фенербахче, а його трансферна вартість за даними Transfermarkt становить близько 20 мільйонів євро.