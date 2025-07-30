Англія

Португальський правий захисник залишає клуб після 182 матчів та статусу капітана.

Нельсон Семеду попрощався з Вулверхемптоном після чотирьох сезонів, які закарбували його в пам’яті вболівальників як тихого, працьовитого і стабільного лідера.

Португалець приєднався до "вовків" у вересні 2020 року та провів за клуб 182 матчі. Хоча початок був непростим, його цінність у команді лише зростала. З кожним сезоном він дедалі більше демонстрував лідерські якості – особливо у складні моменти, коли взяв на себе капітанські обов’язки та допоміг клубу зберегти місце в еліті англійського футболу.

Минулого сезону він став голосом у роздягальні – у буквальному сенсі. Його авторитет у колективі був настільки великим, що саме колеги по команді обрали його гравцем року.

"Нельсон Семеду залишає Вулверхемптон як справжній професіонал – з піднятою головою, вдячністю фанатів та повагою команди. Його внесок у клуб залишиться помітним ще надовго", — зазначає пресслужба клубу.