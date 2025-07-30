Португальський правий захисник залишає клуб після 182 матчів та статусу капітана.
Нелсон Семеду, GETTY IMAGES
30 липня 2025, 20:05
Нельсон Семеду попрощався з Вулверхемптоном після чотирьох сезонів, які закарбували його в пам’яті вболівальників як тихого, працьовитого і стабільного лідера.
Португалець приєднався до "вовків" у вересні 2020 року та провів за клуб 182 матчі. Хоча початок був непростим, його цінність у команді лише зростала. З кожним сезоном він дедалі більше демонстрував лідерські якості – особливо у складні моменти, коли взяв на себе капітанські обов’язки та допоміг клубу зберегти місце в еліті англійського футболу.
Минулого сезону він став голосом у роздягальні – у буквальному сенсі. Його авторитет у колективі був настільки великим, що саме колеги по команді обрали його гравцем року.
"Нельсон Семеду залишає Вулверхемптон як справжній професіонал – з піднятою головою, вдячністю фанатів та повагою команди. Його внесок у клуб залишиться помітним ще надовго", — зазначає пресслужба клубу.