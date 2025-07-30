Англія

Шведський форвард хоче перебратися на Енфілд уже цього літа, Ньюкасл готується до життя без нього.

Нападник Ньюкасла Александр Ісак досяг усної домовленості з Ліверпулем щодо контракту, розрахованого до літа 2031 року. 25-річний шведський форвард хоче приєднатися до команди Арне Слота ще цього трансферного вікна, повідомляє журналіст Sky Sport Germany Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, зарплата Ісака в Ліверпулі буде на рівні з тією, яку отримує новачок клубу Юго Екітіке. Клуби вже вийшли на прямий контакт і працюють над умовами угоди.

Ньюкасл, своєю чергою, активно шукає заміну Ісаку — головною ціллю став Беньямін Шешко з Лейпцига. Однак на 22-річного словенця також претендує Манчестер Юнайтед, який вважається фаворитом на тлі конкуренції з "сороками".

У минулому сезоні Александер Ісак став ключовим гравцем команди, забивши 27 голів і віддавши 6 результативних передач у 42 матчах усіх турнірів.