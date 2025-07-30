Англія

Попри переговори щодо молодого форварда Лейпцига, бажаним варіантом для керманича Ман Юнайтед залишається представник Астон Вілли.

Як стало відомо напередодні, Манчестер Юнайтед активізував переговори щодо трансферу форварда Беньяміна Шешка з РБ Лейпциг, однак головний тренер команди Рубен Аморім більше зацікавлений у підписанні нападника Астон Вілли Оллі Воткінса. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, делегація Юнайтед на чолі з головним скаутом Крістофер Вівеллом вже прибула до Німеччини, щоб провести переговори з керівництвом Лейпцига. Спортивний директор клубу Метт Гаргрівз також долучився до обговорень, адже конкуренція за словенського форварда серйозна — на 22-річного гравця претендує і Ньюкасл.

Лейпциг цього літа озвучував Арсеналу цінник у понад 80 мільйонів євро, проте Манчестер Юнайтед сподівається домовитися за суму ближчу до 70 мільйонів. Сам Шешко, як повідомляє не перше джерело, віддає перевагу переходу саме на Олд Траффорд.

Втім, у клубі з Манчестера досі тривають внутрішні дискусії щодо того, на кого робити ставку: на молодого і перспективного Шешка чи на перевіреного бомбардира АПЛ Воткінса, якому наприкінці грудня вже буде 30 років. Саме останній, як стверджується, є пріоритетом для Аморіма, попри небажання Астон Вілли продавати свого ключового форварда.

Манчестер Юнайтед ще не зробив офіційної пропозиції щодо Воткінса, але може спробувати протестувати рішучість бірмінгемського клубу, навіть запропонувавши меншу суму, ніж очікувані 60 мільйонів фунтів.

Цього літа Аморім вже встиг підписати атакувальний дует — Матеуса Кунью з Вулвергемптона та Браяна Мбемо з Брентфорда. Обидва трансфери стали частиною запланованої масштабної перебудови складу під керівництвом португальця та його першого неповного сезону в Манчестері, який завершився для Юнайтед 15-м місцем у Прем'єр-лізі.