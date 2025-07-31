Англія

Гравець не належить до планів Аллегрі на сезон.

Нігерійський нападник Семюель Чуквезе почав свої виступи за італійський Мілан на моменті трансферу з іспанського Вільярреала за 21,1 млн євро влітку 2023 року.

Відтоді минуло вже два сезони, але назвати 26-річного виконавця ключовим у проєкті "россонері" точно не вдасться.

Після сезону з 1287 хвилинами в 36 матчах та п’ятьма голами й трьома гольовими передачами, італійський клуб повідомив агентам гравця, що їхнього клієнта розглядатимуть у якості можливого продажу цього літа.

Тривалий час після цього жоден покупець не наважувався вийти на контакт із Міланом, але напередодні це зробив лондонський Фулгем.

Клуби почали перемовини, але до принципових моментів ще не дістались.