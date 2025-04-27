Італія

Нігерієць так і не зміг заграти на Сан Сіро.

Керівництво Мілана остаточно вирішило влітку продати вінгера Самюеля Чуквезе. Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, на 25-річного нігерійця в столиці моди більше не розраховують та хочуть продати його якомога швидше.

Зазначається, що на Чуквезе є неназвані претенденти з іспанської Ла Ліги та АПЛ. Також повідомляється про певний інтерес з боку саудівських клубів. Мілан сподівається виручити за свого футболіста близько 20 млн. євро.

Чуквезе перейшов до Мілана з іспанського Вільярреала влітку 2023 року за 21 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "россонері" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 14 млн. євро.

Цього сезону Самюель Чуквезе відіграв за Мілан 33 матчі, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.