Англія

Тренер відзначив покращення гри та взаємодії перед сезоном-2025/26.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім позитивно оцінив підготовку команди до нового сезону АПЛ, що стартує 15 серпня 2025 року.

"Футболісти грають набагато краще, адже вони сильніше взаємодіють як на полі, так і поза ним. Вони стали швидшими й потужнішими. Це лише передсезонка, але вже видно, що інтенсивність зовсім інша. Ми прибавляємо", — заявив Аморім в інтерв’ю після товариських матчів.

Юнайтед провів дві контрольні гри, обігравши Вест Гем (2:1) і розгромивши Борнмут (4:1). Тренер, однак, попередив, що тиск під час сезону-2025/26 буде значно більшим, що може вплинути на результати.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед просувається у трансфері Шешко.