Англія

Ньюкасл підтверджує, що швед відновлюється після незначної травми.

Александер Ісак, нападник Ньюкасла, проводить індивідуальні тренування на базі свого колишнього клубу Реал Сосьєдад у супроводі особистих тренерів, повідомляє Бен Джейкобс. За офіційною заявою Ньюкасла, 25-річний швед пропускає передсезонний тур до Азії через незначну травму стегна, хоча сканування не виявило серйозних пошкоджень.

Де продовжить кар'єру Ісак?

Ісак, чий контракт діє до червня 2028 року, висловив бажання розглянути трансферні можливості, віддавши перевагу Ліверпулю, який зробив неофіційну пропозицію в £120 млн, але зрештою підписав Юго Екітіке за £69 млн.

Ньюкасл оцінює Ісака в £150 млн і наполягає, що він не продається, але, за словами Джейкобса, гравець чекає на ясність щодо свого майбутнього.