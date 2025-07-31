Англія

Нападник незадоволений відмовою клубу від пропозиції Ньюкасла.

Нападник Брентфорда Йоан Вісса повернувся до тренувань із командою після відмови від групових занять, але все ще хоче залишити клуб цього літа, повідомляє London Evening Standard.

28-річний конголезець, який залишив передсезонний табір у Португалії після відхилення Брентфордом пропозиції Ньюкасла в £25 млн, провів переговори зі спортивним директором Філом Джайлсом, наполягаючи на переході до клубу з європейськими перспективами.

Брентфорд, який втратив Браяна Мбемо (перейшов до Манчестер Юнайтед) і тренера Томаса Франка, оцінює Віссу в £50 млн, враховуючи його 19 голів у 35 матчах АПЛ у сезоні-2024/25. Контракт гравця діє до червня 2026 року з опцією продовження ще на рік.