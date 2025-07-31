Нападник незадоволений відмовою клубу від пропозиції Ньюкасла.
Йоан Вісса, getty images
31 липня 2025, 14:59
Нападник Брентфорда Йоан Вісса повернувся до тренувань із командою після відмови від групових занять, але все ще хоче залишити клуб цього літа, повідомляє London Evening Standard.
28-річний конголезець, який залишив передсезонний табір у Португалії після відхилення Брентфордом пропозиції Ньюкасла в £25 млн, провів переговори зі спортивним директором Філом Джайлсом, наполягаючи на переході до клубу з європейськими перспективами.
Брентфорд, який втратив Браяна Мбемо (перейшов до Манчестер Юнайтед) і тренера Томаса Франка, оцінює Віссу в £50 млн, враховуючи його 19 голів у 35 матчах АПЛ у сезоні-2024/25. Контракт гравця діє до червня 2026 року з опцією продовження ще на рік.