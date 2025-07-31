Англія

Не дуже обнадійлива заява шотландського фахівця.

Головний тренер Евертона Девід Моєс висловився про готовність "ірисок" до старту нового сезону англійської Прем'єр-ліги. Цитує шотландського фахівця The Telegraph.

"Ми не готові до старту сезону в Прем’єр-лізі.

Я не надто переймаюся через результати, бо не маю тих гравців, яких потребую і яких хочу. Ми з самого початку знали, що буде важко. Ще до відльоту до США ми знали, що нам доведеться зустрітися з великими труднощами. Тож не про перемоги взагалі не йшлося.

Матч з Вест Гемом? Наша гра в атаці наразі є дуже слабкою, нижчою за середній рівень. Я вважаю, що ми не створили достатньо моментів для голів. Окрім цього ми також припустилися індивідуальних помилок.

Завжди краще підписати гравців якомога раніше, якщо це можливо. Тому що так краще підготуватися до нового сезону. Зараз у клубах спостерігається більша плинність гравців. Раніше казали: "Давайте підпишімо, може, трьох або чотирьох гравців максимум". Але через те, що команди стали більшими, а хлопці, які не грають, хочуть піти — все стало інакше. Багато клубів підписують досить велику кількість гравців. Більше, ніж це було в минулому.

Ми хотіли, щоб гравці приєдналися до нас набагато раніше. Приїжджаючи в США я вже знав, що ми будемо обмежені у виборі складу", — сказав Моєс.

Раніше повідомлялося, що Евертон хоче перехопити Гріліша у Наполі.