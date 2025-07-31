Челсі не має сумнівів щодо характеру вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо після серії перевірок його особистості та поведінки, повідомляє The Telegraph

Челсі, Наполі чи Саудівська Аравія: де продовжить кар'єру Гарначо?

"Сині" планують зробити офіційну пропозицію щодо 21-річного аргентинця до закриття трансферного вікна, але чекають, поки Юнайтед завершить пошуки нового нападника.

Чинна трудова угода гравця з "червоними дияволами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Минулого сезону Алехандро Гарначо відіграв за МЮ 58 матчів, забив 11 голів та віддав 10 результативних передач.