Англія

Клуб упевнений у трансфері, але чекає на рішення Манчестер Юнайтед.

Челсі не має сумнівів щодо характеру вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо після серії перевірок його особистості та поведінки, повідомляє The Telegraph.

Челсі, Наполі чи Саудівська Аравія: де продовжить кар'єру Гарначо?

"Сині" планують зробити офіційну пропозицію щодо 21-річного аргентинця до закриття трансферного вікна, але чекають, поки Юнайтед завершить пошуки нового нападника.

Чинна трудова угода гравця з "червоними дияволами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Минулого сезону Алехандро Гарначо відіграв за МЮ 58 матчів, забив 11 голів та віддав 10 результативних передач.