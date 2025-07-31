Клуб упевнений у трансфері, але чекає на рішення Манчестер Юнайтед.
Алехандро Гарначо, Getty Images
31 липня 2025, 17:51
Челсі не має сумнівів щодо характеру вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо після серії перевірок його особистості та поведінки, повідомляє The Telegraph.
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"Сині" планують зробити офіційну пропозицію щодо 21-річного аргентинця до закриття трансферного вікна, але чекають, поки Юнайтед завершить пошуки нового нападника.
Чинна трудова угода гравця з "червоними дияволами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Минулого сезону Алехандро Гарначо відіграв за МЮ 58 матчів, забив 11 голів та віддав 10 результативних передач.