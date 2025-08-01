Англія

Португалець підсилить півзахист "шпор".

Півзахисник Жоау Палінья переходить із Баварії до Тоттенгема. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, угода щодо 30-річного гравця узгоджена — оренда з опцією викупу за €30 млн. Викуп необов’язковий.

Тоттенгем покриє зарплату гравця. Найближчим часом Палінья пройде медичне обстеження.

Португалець перейшов до Баварії минулого року з Фулгема за €51+5 млн.

Раніше повідомлялося, що варіант із підписанням Жоау Паліньї також розглядає Манчестер Юнайтед.