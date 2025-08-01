Англія

Клуб активно працює над трансфером, але спочатку потрібні продажі гравців.

Челсі робить важливі кроки для підписання зірки ПСВ Хаві Сімонса, і переговори вже на просунутій стадії. За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, лондонський клуб активно працює над угодою, але перед її завершенням необхідно вирішити питання з продажем кількох гравців.

Наразі Челсі вже віддав Марка Гуї в оренду, а Армандо Брою планують продати. Також клуб розлучився з Жоау Фелішем, а Рахіма Стерлінга виставили на трансфер. Окрім того, Ніколаса Джексона та Крістофера Нкунку також пов’язують із можливим відходом. Клуб має надлишок гравців у нападі, тому продаж кількох із них є пріоритетом перед підписанням Сімонса.

Основні моменти: переговори просуваються дуже успішно, Челсі хоче домовитися про нижчу ціну, ніж запитувана, шанси на успішне завершення трансферу оцінюються у 75%.

Челсі налаштований серйозно, і хоча є певні фінансові та кадрові питання, які потрібно вирішити, трансфер Хаві Сімонса виглядає все більш реальним.

У сезоні-2024/25 Хаві Сімонс відзначився 11-ма голами й вісьмома асистами в 33-х матчах в усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що Челсі готує пропозицію щодо Гарначо після перевірки його характеру.