Англія

Тренер планує масштабну чистку в складі "синіх".

У Челсі намічається масштабна чистка. Як повідомляє Transfer News Live із посиланням на журналіста Ніколо Скіру, головний тренер лондонської команди Енцо Мареска хоче, щоб клуб покинули 15 футболістів.

Цей список виглядає так: Крістофер Нкунку, Аксель Дісасі, Бенуа Бадьяшиль, Леслі Угочукву, Бен Чілвелл, Рахім Стерлінг, Альфі Гілкрист, Карні Чуквуемека, Кірнан Дьюсбері-Голл, Ніколас Джексон, Марк Гуї, Ренату Вейга, Аарон Ансельміно, Армандо Броя та Давід Датро Фофана.

У першому турі наступного чемпіонату Англії Челсі зіграє проти Крістал Пелес на своєму полі. Лондонське дербі відбудеться 17 серпня.

Раніше повідомлялося, що Челсі готує пропозицію щодо Гарначо після перевірки його характеру.