Англія

"Сороки" тримають високу ціну за шведського форварда.

Ньюкасл відхилив пропозицію Ліверпуля щодо трансферу Александра Ісака, повідомляє The Athletic. Мерсисайдський клуб направив офіційну пропозицію "сорокам", але отримав відмову.

Де продовжить кар'єру Ісак?

За інформацією Фабріціо Романо, Ліверпуль запропонував близько £120 млн із урахуванням бонусів за 25-річного нападника.

Sky Sports зазначає, що Ньюкасл, який базується в графстві Тайн-енд-Вір, оцінює Ісака в £150 млн.

Клуб намагався переконати шведа підписати новий контракт із пунктом про можливі відступні наступного літа, але Ісак залишився непохитним і хоче покинути Ньюкасл. Форвард раніше висловлював бажання приєднатися до Ліверпуля.

Минулого сезону Ісак забив 23 голи та віддав 6 результативних передач у 34 матчах АПЛ.