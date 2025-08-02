Англія

Керманич "шпор" утратив важливого гравця перед початком сезону.

Корейський нападник лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін оголосив про рішення залишити клуб після десятирічного періоду виступів за "шпор".

Головний тренер чинного володаря трофею Ліги Європи УЄФА Томас Франк також був присутнім на пресконференції, під час якої його підопічний повідомив спільноту про своє майбутнє в колективі, тому мав можливість висловитись із цього приводу.

"Особисто я б дуже хотів попрацювати з цією фантастичною людиною і гравцем. Він є справжньою легендою Тоттенгема в усіх аспектах. Один із найкращих гравців, які коли-небудь грали в Прем'єр-лізі.

Ніколи нелегко знайти ідеальний момент для прощання з футболістом, але те, що я тільки-но прийшов з іншого клубу, трохи полегшує це завдання", — заявив данський фахівець.

Сон загалом провів за Тоттенгем 454 матчі, забив 173 голи та віддав 101 гольовий пас.