Англія

"Бики" намагатимуться отримати від "сорок" більше коштів за словенського бомбардира.

Пропозиція Ньюкасл Юнайтед у розмірі 75+5 млн євро щодо центрального нападника Беньяміна Шешко виявилася нижчою за оцінку РБ Лейпциг, передає журналіст видання The Athletic Девід Орнштейн.

Повідомляється, що "биків" влаштовує фіксована сума, запропонована "сороками", але не загальна з урахуванням бонусів і умови здійснення платежів. Клуб Бундесліги також претендує на частину коштів від майбутнього потенційного продажу гравця.

У послугах Шешко зацікавлений і Манчестер Юнайтед, але манкуніанці поки що не подали пропозиції. Сам Беньямін ще не прийняв остаточного рішення щодо свого майбутнього.

Контракт 22-річного словенця з РБ Лейпциг розраховано до кінця червня 2029-го. На його рахунку 39 голів і вісім асистів у 87-ми матчах за "биків" у всіх турнірах.

Нагадаємо, Ньюкасл Юнайтед намагається придбати Шешко на тлі невизначеності з майбутнім його колеги за позицією Александера Ісака, якого пов'язують із Ліверпулем.