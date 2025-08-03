Англія

Аргентинець може піти за ігровою практикою.

Талановитий півзахисник Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі цього літа може змінити клубну прописку. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, на 19-річного аргентинця серйозно претендують два європейських клуби — римська Рома та каталонська Жирона.

Зазначається, що Ечеверрі висловив бажання приєднатися до римського клубу, втім керівництво "містян" хоче віддати його в оренду "жиронцям", так як входять в одну спортивну структуру - City Football Group. Наразі переговори тривають. Мова йде виключно про орендну угоду.

Минулого сезону Клаудіо Ечеверрі відіграв за Ман Сіті три матчі та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу перейшов до Жирони на правах оренди.