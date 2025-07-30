Іспанія

Півзахисник збірної Франції став одноклубником Циганкова.

Тома Лемар став новим гравцем Жирони на правах оренди з Атлетіко до літа 2026 року. 29-річний француз приєднався до команди Мічела після тривалої травми ахіллового сухожилля, яка обмежила його виступи в минулому сезоні.

Лемар розпочинав кар’єру в Кані, потім грав за Монако, з яким став чемпіоном Франції, а у 2018 році перейшов до мадридського клубу за 70 мільйонів євро. За Атлетіко провів понад 170 матчів і здобув титул Ла Ліги 2020-2021.

Гравець збірної Франції, чемпіон світу 2018 року, Лемар універсальний і може грати на різних позиціях півзахисту та атаки. Він має великий досвід європейських турнірів і допоможе Жироні в новому сезоні.