"Сороки" чекають на Шешка перед трансфером шведа.
Александер Ісак, Getty Images
05 серпня 2025, 12:55
Стало відомо, за яких умов Ньюкасл готовий розлучитися з нападником Александером Ісаком. Журналіст Себастьєн Видаль повідомляє, що Ліверпулю повідомили: можливий прихід форварда Беньяміна Шешка до Ньюкасла відкриє шлях до трансферу Ісака.
За даними джерела, "сороки" не проти відпустити шведського бомбардира, але спочатку хочуть підписати йому заміну.
Минулого сезону 25-річний Ісак забив 27 голів у 42 матчах. Окрім того, нападник віддав шість результативних передач.
За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Ісака становить €120 млн.