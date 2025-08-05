Англія

"Сороки" чекають на Шешка перед трансфером шведа.

Стало відомо, за яких умов Ньюкасл готовий розлучитися з нападником Александером Ісаком. Журналіст Себастьєн Видаль повідомляє, що Ліверпулю повідомили: можливий прихід форварда Беньяміна Шешка до Ньюкасла відкриє шлях до трансферу Ісака.

За даними джерела, "сороки" не проти відпустити шведського бомбардира, але спочатку хочуть підписати йому заміну.

Минулого сезону 25-річний Ісак забив 27 голів у 42 матчах. Окрім того, нападник віддав шість результативних передач.

За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Ісака становить €120 млн.