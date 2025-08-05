Англія

"Сороки" збільшили свою первісну пропозицію для "биків".

Нападник Лейпцига Беньямін Шешко все ще може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного словенця зацікавлений Ньюкасл, який продовжує переговори щодо потенційного трансферу.

Цього разу "сороки" запропонували "бикам" 80 мільйонів євро та ще десять мільйонів у якості бонусів.

Раніше була інформація, що Ньюкасл пропонував для Беньяміна 75+5 млн євро, що не влаштувало керівництво "биків".

Минулого сезону Шешко провів 45 матчів, у яких забив 21 гол та віддав шість гольових передач.