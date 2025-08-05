Англія

"Шпори" можуть підписати сербського форварда з Аль-Хіляля.

Нападник Аль-Хіляля Александар Мітрович може перейти до лондонського Тоттенгема, повідомляє журналіст Себастьєн Видаль. За даними джерела, саудівський клуб готовий відпустити 30-річного серба за приблизно €35 млн.

Проте для "шпор" перепоною є зарплата Мітровича, яка сягає майже €25 млн на рік.

У минулому сезоні форвард зіграв у 36 матчах з урахуванням усіх турнірів, забив 28 голів і віддав сім результативних передач.

За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Мітровича становить €18 млн.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем націлився на Родріго.