"Шпори" можуть підписати сербського форварда з Аль-Хіляля.
Александар Мітрович, Getty Images
05 серпня 2025, 14:49
Нападник Аль-Хіляля Александар Мітрович може перейти до лондонського Тоттенгема, повідомляє журналіст Себастьєн Видаль. За даними джерела, саудівський клуб готовий відпустити 30-річного серба за приблизно €35 млн.
Проте для "шпор" перепоною є зарплата Мітровича, яка сягає майже €25 млн на рік.
У минулому сезоні форвард зіграв у 36 матчах з урахуванням усіх турнірів, забив 28 голів і віддав сім результативних передач.
За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Мітровича становить €18 млн.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем націлився на Родріго.