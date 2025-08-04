Лондонці хочуть скористатися ситуацією в Реалі та запропонувати форварду стабільну ігрову практику на улюбленій позиції.
Родріго Гоес, Getty images
04 серпня 2025, 10:43
Після відходу Сон Хін Міна Тоттенгем активізував інтерес до нападника Реала Родріго Гоеса. За інформацією іспанського видання AS, керівництво лондонського клубу, зокрема президент Даніель Леві, вже давно розглядає 24-річного бразильця як пріоритетну трансферну ціль для підсилення лівого флангу атаки.
Втрата капітана команди звільнила ключову позицію в основі, а також дозволила значно зекономити на зарплатному фонді — Сон заробляв понад 11 мільйонів євро на рік. Це відкриває можливості для амбітного трансферу.
Хоча контракт Родріго з Реалом діє до 2028 року, його роль у команді останнім часом зменшилась. Посилення конкуренції після переходу Франка Мастантуоно та прогресу молодого Гонсало, а також присутність Вінісіуса Жуніора на лівому фланзі, змушують гравця переглядати своє майбутнє.
У Тоттенгемі сподіваються, що гарантії стабільної гри в основі, можливість виступати на природній позиції та участь у Лізі чемпіонів стануть переконливими аргументами для Родріго. Додатковим стимулом є новий американський інвестор, який готовий підтримати амбітні трансферні кроки.
Водночас конкуренція за бразильця залишається — Ліверпуль також розглядав його як альтернативу Александру Ісаку, однак наразі пауза в переговорах з боку мерсисайдців надає перевагу Тоттенгему.
За даними Transfermarkt, трансферна вартість нападника становить 90 мільйонів євро. У сезоні-2024/25 Родріго відіграв за мадридців 54 матчі, у яких відзначився 14 голами та 11 асистами.