Англія

Лондонці хочуть скористатися ситуацією в Реалі та запропонувати форварду стабільну ігрову практику на улюбленій позиції.

Після відходу Сон Хін Міна Тоттенгем активізував інтерес до нападника Реала Родріго Гоеса. За інформацією іспанського видання AS, керівництво лондонського клубу, зокрема президент Даніель Леві, вже давно розглядає 24-річного бразильця як пріоритетну трансферну ціль для підсилення лівого флангу атаки.

Втрата капітана команди звільнила ключову позицію в основі, а також дозволила значно зекономити на зарплатному фонді — Сон заробляв понад 11 мільйонів євро на рік. Це відкриває можливості для амбітного трансферу.

Хоча контракт Родріго з Реалом діє до 2028 року, його роль у команді останнім часом зменшилась. Посилення конкуренції після переходу Франка Мастантуоно та прогресу молодого Гонсало, а також присутність Вінісіуса Жуніора на лівому фланзі, змушують гравця переглядати своє майбутнє.

У Тоттенгемі сподіваються, що гарантії стабільної гри в основі, можливість виступати на природній позиції та участь у Лізі чемпіонів стануть переконливими аргументами для Родріго. Додатковим стимулом є новий американський інвестор, який готовий підтримати амбітні трансферні кроки.

Водночас конкуренція за бразильця залишається — Ліверпуль також розглядав його як альтернативу Александру Ісаку, однак наразі пауза в переговорах з боку мерсисайдців надає перевагу Тоттенгему.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість нападника становить 90 мільйонів євро. У сезоні-2024/25 Родріго відіграв за мадридців 54 матчі, у яких відзначився 14 голами та 11 асистами.