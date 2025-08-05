Англія

"Сині" отримують пропозиції щодо француза з трьох країн.

Челсі дозволив півзахиснику Крістоферу Нкунку не брати участі в початковому етапі передсезонної підготовки, повідомляє The Athletic.

За даними джерела, на гравця є пропозиції від клубів Англії, Італії та Німеччини. Водночас перехід до Манчестер Юнайтед чи РБ Лейпцига, про інтерес яких згадувалося раніше, наразі виглядає малоймовірним.

Ринкова вартість Нкунку оцінюється приблизно в €50 млн.

У минулому сезоні АПЛ француз провів за Челсі 27 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Джексон може покинути Челсі.