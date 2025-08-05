Англія

Після підписання Делапа та Жоау Педро сенегалець розглядає варіант із трансфером в інший клуб.

Нападник Челсі Ніколас Джексон розглядає можливість відходу з клубу через загострення конкуренції в лінії атаки.

Як повідомляє Sky Sports, 24-річний сенегалець задумався про зміну команди після того, як лондонці підписали двох нових форвардів — Ліама Делапа та Жоау Педро.

Джексон вважає, що за таких умов його ігровий час у новому сезоні суттєво скоротиться.

Раніше повідомлялося, що інтерес до форварда проявляє Барселона.

Минулого сезону Джексон провів 30 матчів в англійській Прем'єр-лізі, в яких забив десять голів та віддав п'ять результативних передач.