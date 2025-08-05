Англія

Клуб АПЛ заплатить за нападника 35 мільйонів євро.

Нападник Еванн Гессан покидає Ніццу і переходить до Астон Вілли. Сума трансферу становить близько 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Контракт із англійським клубом розрахований на п’ять років.

Гессан прибуде до Англії в середу для проходження медогляду. Він не зіграє у матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

У минулому сезоні івуарієць відзначився 13 голами та 10 асистами. Це другий найдорожчий продаж в історії Ніцци та рекордний серед вихованців клубу.

Астон Вілла, яка фінішувала шостою в АПЛ, цього сезону виступить у Лізі Європи.