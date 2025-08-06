Англія

Евертон офіційно розпочав перемовини щодо оренди півзахисника Манчестер Сіті.

Джек Гріліш може залишити Манчестер Сіті після трьох сезонів у складі містян. Як повідомляє The Athletic, Евертон ініціював переговори щодо можливої оренди півзахисника, який останнім часом втратив місце у стартовому складі.

Ще в липні повідомлялось, що Гріліша пов’язували з Евертоном і навіть Наполі. Тепер же ситуація перейшла з чуток у практичну площину — клуб Девіда Моєса офіційно вступив у діалог із Сіті щодо умов можливої угоди. Проте сам трансфер оцінюється як непростий: велика зарплата гравця та вартість орендного пакета можуть стати перешкодою.

Зараз майбутнє 29-річного англійця виглядає все менш певним. Минулого сезону він лише сім разів виходив у старті в Прем'єр-лізі, а його участь у вирішальних матчах — включно з фіналом Кубка Англії — була зведена до мінімуму. До того ж, конкуренція з боку молодих Доку й Савіньо не зіграла Грілішу на користь.

Нагадаємо, що хавбек приєднався до Манчестер Сіті у 2021 році за рекордні 100 мільйонів фунтів і одразу допоміг команді виграти титул АПЛ. Його зірковим сезоном став 2022/23, коли він відіграв ключову роль у здобутті треблу. Однак нині Гвардіола будує нову вертикаль атаки, де для Гріліша може не залишитися місця.

Для самого футболіста переїзд до Ліверпуля міг би стати шансом на перезавантаження кар’єри. "Іриски" — амбітний проєкт, який готується до нового стадіону та має серйозні плани на оновлення складу. Раніше повідомлялося, що Девід Моєс готовий зробити Гріліша центральною фігурою атаки, а сам Джек, який нещодавно став батьком, не проти залишитися на півночі Англії.

Контракт Гріліша із Сіті чинний до 2027 року, тож навіть у разі оренди переговори щодо фінансових умов залишатимуться непростими. Тим часом, за інформацією джерела, клуби лише на стартовій стадії обговорення, і жодних гарантій щодо угоди поки немає.