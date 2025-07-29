Англія

Найдорожче підписання в історії "містян" може перебратися до команди Девіда Моєса на правах оренди.

Атакуючий півзахисник Джек Гріліш опинився в немилості у Хосепа Гвардіоли й найближчим часом може змінити клубну прописку.

Як повідомляє The Independent, Евертон веде перемовини з Манчестер Сіті про оренду 29-річного вінгера, який останнім часом випав зі складу "містян" через посередній рівень виступів.

Манчестер Сіті не взяв Гріліша на Клубний чемпіонат світу-2025, що лише підтвердило плани клубу розлучитися зі своїм найдорожчим гравцем в історії. Переїзд до Евертона виглядає логічним: футболіст, який нещодавно став батьком, хоче залишитися на півночі Англії. До того ж, наставник "ірисок" Девід Моєс готовий зробити Гріліша ключовою фігурою нової команди.

Окрім Евертона, інтерес до Гріліша проявляє і Наполі, проте перевагу може мати саме англійський клуб завдяки географічному чиннику. Після зміни власників Евертон готується до переїзду на новий стадіон Гілл Дікінсон і має серйозні амбіції.

Паралельно клуб також веде переговори з Ліоном щодо трансферу 20-річного бельгійця Маліка Фофана, який може посилити атакувальну лінію "ірисок". Французький клуб хоче виручити понад 40 мільйонів фунтів, але вважається, що Фофана готовий до нового виклику в АПЛ й відкритий до проєкту Евертона.