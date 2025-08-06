Англія

Трансфер може зробити Балебу найдорожчим африканським футболістом в історії.

Манчестер Юнайтед перейшов у наступ, щоб підписати 21-річного камерунського півзахисника Карлоса Балебу з Брайтона. За інформацією французьких ЗМІ, "червоні дияволи" зв'язалися з керівництвом "чайок", щоб обговорити умови можливого трансферу. Хоча конкретна сума ще не оголошена, очікується, що вона буде дуже високою.

Як повідомляється, тренер Юнайтед Рубен Аморім хотів би зробити Балебу одним із ключових елементів свого майбутнього проєкту. Інтерес до молодого таланта також проявляють Манчестер Сіті, Ліверпуль та Арсенал, але саме Юнайтед зараз має найкращі шанси.

Брайтон відомий своєю здатністю вигідно продавати гравців, і Балеба може стати наступним гучним трансфером після Мойсеса Кайседо. Цього разу, крім Брайтона, значний прибуток отримає і колишній клуб Балеби — французький Лілль. За умовами угоди, Лілль отримає 20% від суми продажу, що перевищує €30 млн.