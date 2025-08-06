Англія

19-річний нападник, який забив шість голів у минулому сезоні за Челсі, проведе наступний рік у Чемпіоншипі.

Сандерленд офіційно оголосив про підписання 19-річного нападника Марка Гую. Гравець перейшов з Челсі на правах оренди до кінця сезону 2025/26. Це завершення історії, про яку ми раніше повідомляли, коли Сандерленд був одним із претендентів на молодого таланта.

Гую, який нещодавно став переможцем Клубного чемпіонату світу у складі Челсі, провів минулий сезон у команді Енцо Марески, зігравши 16 матчів і забивши шість голів. Він є вихованцем знаменитої академії Ла Масія, де став наймолодшим і найшвидшим дебютантом, який забивав у Ла Лізі за Барселону.

Коментуючи свій перехід, Гую сказав: "Я почуваюся чудово і з нетерпінням чекаю майбутнього сезону. Я вважаю себе потужним нападником, який може змінити ситуацію як з м'ячем, так і без нього, і я пишаюся тим, що я природжений бомбардир. Цей рік — величезна можливість для мене допомогти цій команді досягти того, чого вона дійсно заслуговує, і я не можу дочекатися початку".

Спортивний директор Сандерленда Крістіан Спікман зазначив, що вони виграли значну конкуренцію за гравця, оскільки у нього було багато інших високоякісних варіантів. Це свідчить про довіру Челсі до клубу, а також про бажання самого Гую приєднатися до Сандерленда. Спікман охарактеризував новачка як "прогресивного нападника", що створює загрозу і може впливати на гру в різних аспектах.