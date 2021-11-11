Евро-2013 (U-21)

Стал известен состав "сине-желтых" на поединок.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определился со стартовым составом на матч с Северной Македоний в отборе на Евро-2023.

Украина U-21: Трубин – Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч – Судаков, Бондаренко, Крыськив – Мудрик, Вьюнник, Назаренко.

Запасные: Фесюн, Боль, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Ванат, Алефиренко, Очеретько, Бражко.

Матч Северная Македония U-21 – Украина U-21 состоится в Скопье в четверг, 11 ноября, и начнется в 14:00 по киевскому времени.