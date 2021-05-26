Чтиво

Football.ua вспоминает футболистов, которые в этом получили награду лучшему игроку турнира по завершению Лиги чемпионов.

В преддверии главного футбольного блюда в клубном футболе этого сезона мы предлагаем вам вспомнить футболистов, получивших награду лучшего игрока финала Лиги чемпионов в этом столетии.

Стив Макманаман, 2000 год, Реал Мадрид – Валенсия – 3:0

Культовый персонаж не только для мадридского Реала, но и Ливерпуля внес серьезный вклад в завоевание "сливочными" восьмого кубка европейских чемпионов.

Макманаман, составивший двойку опорников с Фернандо Редондо в финальной встрече с Валенсией, справился с атакой "летучих мышей", кроме того забил важнейший мяч, сделавший счет 2:0 в пользу "бланкос" и окончательно снявший с повестки дня вопрос о победителе.

Оливер Кан, 2001 год, Бавария – Валенсия – 1:1 (5:4 по пен)

Невезучая Валенсия Эктора Купера уступила и во втором своем финале Лиги чемпионов, а героем той встречи вполне заслуженно стал не тот же Штефан Эффенберг, сравнявший счет в начале второго тайма, а Оливер Кан.

Немецкий голкипер надежно действовал в рамке ворот в миланском финале, а в серии пенальти сначала оставил Баварию в игре, отбив выстрелы Златко Заховича и Амедео Карбони, а затем взял решающий удар от Маурисио Пеллегрино.

Зинедин Зидан, 2002 год, Реал Мадрид – Байер – 2:1

В том финале леверкузенский Байер выглядел на равных с Реалом, вполне резонно претендуя как минимум на дополнительное время, чего стоят упомрачительные сэйвы юного Икера Касильяса в эндшпиле, однако героем встречи стал Зинедин Зидан. ЗиЗу удался тот самый феноменальный гол с лету после подачи/срезки Роберто Карлоса, в итоге ставший победным.

Паоло Мальдини, 2003 год, Милан – Ювентус – 0:0 (3:2 по пен)

Финал в "театре мечты" между Миланом и Ювентусом получился воплощением знаменитого итальянского "катеначчо", то есть вязким, не зрелищным и осторожным. Ключевой фигурой многие болельщики могут назвать Андрея Шевченко, забившего решающий пенальти в послематчевой серии, Диду, потащившего сразу три удара от Давида Трезеге, Марсело Салайеты и Паоло Монтеро, но если бы не блестящая игра иконы "россонери" Паоло Мальдини, то все могло бы сложиться по-другому. Паоло блестяще действовал в обороне и если бы не его игра, то Милан вряд ли дотянул бы до серии пенальти.

Деку, 2004 год, Порту – Монако – 3:0

В финале андердогов сезона-2003/04 победителем стал сенсационный Порту Жозе Моуриньо, разобравшийся с Монако Дидье Дешама во многом благодаря блестящей игре плеймейкера Деку, чья звезда на европейском клубном небосклоне зажглась именно в той команде с Драгау.

Стивен Джеррард, 2005 год, Ливерпуль – Милан – 3:3 (3:2 по пен)

Переходим к легендарной битве в Стамбуле, о которой и по сей день слагают легенды в болельщицком фольклоре. Ливерпуль горел 0:3 после первого тайма, но сумел сравнять счет в начале второй половины встречи, а начало тому легендарному камбэку положил именно капитан – Стиви Джи, нанесший точный удар головой, а затем заработавший пенальти, реализованный Хаби Алонсо.

Самюэль Это'о, 2006 год, Барселона – Арсенал – 2:1

Решающий матч с "канонирами" в 2006 году получился невероятно тяжелым для каталонцев. Арсенал сумел открыть счет усилиями Сола Кэмпбелла, затем уверенно удерживая добытое преимущество даже несмотря на удаление голкипера Йенса Леманна.

Многое изменил выход на замену Хенрика Ларссона во втором тайме, отдавшего два ассиста, первый из которых с острого угла забил как раз "Сэмми". Именно его гол был ключевым в том поединке и окончательно перевернул ход игры.

Филиппо Индзаги, 2007 год, Милан – Ливерпуль – 2:1

Приз лучшему игроку афинского финала 2007 года не может вызывать ни малейших сомнений. "Рожденный в офсайде", как его шутливо называли болельщики, эксперты и журналисты, "Пиппо" Индзаги отметился победным дублем в ворота Ливерпуля, забив второй мяч, да-да, открывшись на гране офсайда, позволив "россонери" отомстить "красным" за поражение двухлетней давности.

Эдвин ван дер Сар, 2008 год, Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (6:5 по пен)

Ключевой фигурой поединков такого уровня редко становятся вратари, но ван дер Сар, как и Оливер Кан в 2001 году, полностью заслужил эту награду. Голландец надежно провел 120 минут игры, а в серии пенальти взял решающий удар в исполнении Николя Анелька.

Хави, 2009 год, Барселона – Манчестер Юнайтед – 2:0

Великий Хавьер Эрнандес в представлении не нуждается! В финале с МЮ испанец приложил ногу к обоим мячам "сине-гранатовых". Сперва Хави начал голевую атаку, приведшую к первому голу Барсы, а вскоре радиоуправляемым навесом нашел голову Лео Месси.

Диего Милито, 2010 год, Интер – Бавария – 2:0

Аргентинец, перебравшийся в Интернационале перед стартом сезона-2009/10 из Дженоа, стал важнейшим элементом "змей", завоевавших требл, а сам Милито стал настоящим героем мадридского финала на пару с Уэсли Снейдером, отметившись победным дублем в воротах Ханса-Йорга Бутта.

Лионель Месси, 2011 год, Барселона – Манчестер Юнайтед – 3:1

Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона дошагал до решающего матча в третий раз за четыре года, но был беспощадно бит пиковой Барселоной Хосепа Гвардиолы, одним из главных архитекторов которой был Месси, забивший победный гол в той встрече.

Дидье Дрогба, 2012 год, Бавария – Челси – 1:1 (3:4 по пен)

Ивуариец красиво попрощался со ставшим родным клубом, наконец-то подарив Челси вожделенного "ушастика".

Лондонцы едва совладали с натиском Баварии на Альянц Арене, пропустили на последних минутах от Томаса Мюллера, но практически тут же Дрогба выпрыгнул выше всех при подачу Хуана Маты с углового, сравняв счет. В овертаймах Дидье мог стать антигероем своей команды, сфолив на Франке Рибери в своей штрафной, но Петр Чех уверенно взял пенальти от Арьена Роббена, а в серии пенальти икона "синих" реализовал решающий одиннадцатиметровый.

Арьен Роббен, 2013 год, Боруссия Д – Бавария – 1:2

Голландскому вингеру удалось реабилитироваться на будущий сезон. В финале с Дортмундом Роббен сперва выполнил ассист на Марио Манджукича, а затем забил важнейший гол в своей карьере.

Анхель Ди Мария, 2014 год, Реал Мадрид – Атлетико Мадрид – 4:1

Кто-то назовет героем лиссабонского финала Серхио Рамоса, сравнявшего счет на 93 минуте, или Гарета Бэйла, но без Анхеля Ди Марии все могло сложиться иначе для "сливочных". Аргентинец был главным архитектором атак Реала во встрече с земляками из Атлетико, а также выполнил голевую передачу на Бэйла в дополнительное время.

Андрес Иньеста, 2015 год, Барселона – Ювентус – 3:1

Еще один культовый игрок Барселоны, ставший лучшим игроком берлинского финала в 2015 году. Андрес провел уверенный матч, а также ассистировал Ивану Ракитичу в эпизоде с первым голом каталонцев.

Серхио Рамос, 2016 год, Реал Мадрид – Атлетико Мадрид – 1:1 (5:3 по пен)

Капитан мадридцев в середине/конце десятых стал специалистом по важнейшим забитым мячам. В миланском финале 2016 года Рамос открыл счет в первом тайме, а затем реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти.

Криштиану Роналду, 2017 год, Реал Мадрид – Ювентус – 4:1

Во второй половине десятых королевский клуб фактически монополизировал главный еврокубок, став первой командой в Лиге чемпионов УЕФА, которой удалось защитить титул спустя сезон после завоевания "ушастого".

Героем же встречи в Кардиффе с Ювентусом стал великолепный Криштиану Роналду, проведший фантастический евросезон. Португалец чуть ли не единолично выбил из турнира Баварию и Атлетико, а в финале отметился дважды в воротах неувядающего Джанлуиджи Буффона.

Гарет Бэйл, 2018 год, Реал Мадрид – Ливерпуль – 3:1

В киевском финале Лиги чемпионов на поле феерил валлийский вингер. Бэйл заменил Иско на 61 минуте при счете 1:1, а вскоре отметился феноменальной бисиклетой после подачи с фланга от Марсело, немного погодя нанеся еще один результативный выстрел с дальней дистанции по воротам провалившего ту встречу Лориса Кариуса.

Вирджил ван Дейк, 2019 год, Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:0

Финал между Ливерпулем и Тоттенхэмом был далеко не самым зрелищным. Возможно, "шпорам" удалось создать бы подопечным Юргена Клоппа куда больше проблем, если бы не зацементировавший оборону Вирджил ван Дейк, ставший непреодолимой преградой для созидающих футболистов из Северного Лондона.

Кингсли Коман, 2020 год, Бавария – ПСЖ – 1:0

Завершим героем прошлогоднего финала чемпионской лиги между Баварией и ПСЖ. В свое время парижане не предоставили Кингсли Коману возможности закрепиться в основной обойме, за что и были наказаны спустя года тем самым ударом головой в исполнении своего же воспитанника.

Финал Лиги чемпионов-2021 состоится 29 мая. За трофей поспорят Манчестер Сити и Челси. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.