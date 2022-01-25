Чтиво

Football.ua рассказывает, что пошло не так во время реализации проекта развития одной из наиболее известных команд Польши.

Самый титулованный клуб Польши, многолетний гранд местного футбола и действующий чемпион страны, побеждавший в двух последних сезонах, варшавская Легия, завершила первый круг чемпионата Польши… в зоне вылета. Для польского футбола это ситуация столь же странная и необычная, как если бы в Украине первый круг в зоне вылета завершили Шахтёр или Динамо.

Причём, у Легии не было внезапного финансового обвала, распродажи игроков или прочих тому подобных организационных катаклизмов. Нынешний кризис — следствие многолетнего неумелого руководства клубом и стратегических ошибок на уровне менеджмента, которые могут послужить ярким примером того, как делать не следует. О том, что привело Легию к катастрофе нынешнего сезона, рассказывает Михал Рожнятовский из польской редакции Евроспорта.

Чтобы понять, в насколько катастрофическом положении оказалась Легия, достаточно взглянуть на турнирную таблицу. Варшавский клуб занимает предпоследнее, семнадцатое место, с 15-ю очками в активе. Из 18 матчей действующие чемпионы проиграли 13, что на сегодняшний день является худшим результатом во всей лиге. Отставание от лидера чемпионата, Леха (Познань), составляет 26 очков, а от спасительного 15-го места — 3 очка.

Любопытно, что в предыдущих сезонах, старт чемпионата для Легии также часто был провальным, но с одним существенным отличием. "Армейцы" долго не могли найти свою игру, но когда им это удавалось, они быстро нивелировали отставание и прочно закреплялись на лидирующих позициях. С 2013 года Легия не завоевывала титул чемпиона страны лишь дважды (в 2015-м, уступив его Леху, а спустя четыре года — Пясту Гливице). Всё указывает на то, что в сезоне 2021/22 ситуация повторится.

Атмосфера на стадионе Легии во время очередного проигранного матча

Владелец против тренера

По мнению многих польских экспертов, главной проблемой клуба является его президент Дариуш Мьодуский. Предприниматель работает в Легии с июля 2012 года, сначала будучи членом наблюдательного совета, а спустя пять лет став владельцем команды. Его стиль можно охарактеризовать как «правление твёрдой рукой». 58-летний функционер не переносит критику, пытаясь контролировать всё, даже самые незначительные вопросы, связанные со своей командой. Однако наибольшая головная боль президента — главный тренер.

С 2017 года в Варшаве их было целых семь, некоторые из которых даже не имели опыта игры во взрослом футболе. Здесь стоит упомянуть, например, хорватов Ромео Йозака или Дина Клафурича, которые до момента трудоустройства в клуб неплохо зарекомендовали себя в качестве... спортивного директора и тренера женской сборной соответственно. Албанец Бесник Хаси и португалец Рикардо Са Пинту прославились своим взрывным характером, не сумев создать дружную атмосферу в команде. Здесь же следует упомянуть Марека Голембевски, который после перехода из резерва в первую команду, выводил команду на поле лишь в одиннадцати играх.

Ни один из вышеперечисленных тренеров не добился удовлетворительных результатов и не продержался в Варшаве и года. Исключением стал Чеслав Михневич, занимавший эту должность 13 месяцев. Но и его уволили, несмотря на то, что он подарил клубу долгожданный групповой этап еврокубков. Ныне его место занял Александр Вукович, ранее уволенный из клуба при неприятных обстоятельствах в сентябре 2020 года, но всё еще получавший зарплату за расторжение долгосрочного контракта. В конце 2021-го серб вернулся на должность главного тренера. В условиях отсутствия других вариантов, Вукович стал в глазах президента надеждой на лучшее будущее Легии.

Фатальная финансовая ситуация

Постоянные изменения на тренерской скамье привели к финансовым проблемам, с которыми столичный клуб борется уже давно. Подтверждением ужасающей ситуации является финансовый отчет за период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. Документ доказывает, что в последние годы столь плохой ситуации как сейчас, ещё не было.

Согласно документам, предоставленным в Национальный судебный реестр, варшавский клуб потерпел убыток в размере 34,7 млн ​​злотых, имея при этом выигранный национальный чемпионат, которого, вероятно, не будет в этом году. Для сравнения, по итогам сезона 19/20, Легия сообщила о прибыли в размере 7,5 млн злотых. Однако последняя сумма искажает представление о текущем финансовом положении клуба. Согласно данным на конец июня прошлого года, общий долг клуба составляет 192 млн злотых, что является долгосрочным результатом неграмотного управления.

Тяжело однозначно указать причину всей этой ситуации. Безусловно, влияют постоянные увольнения и назначения новых тренеров, но не только это. Бюджет планируется исходя из достижения соответствующих чисто спортивных результатов. Их последствием являются приобретения новых игроков — обычно дорогих и из-за рубежа — для гарантии надлежащего качества. Однако, реальность зачастую оказывалась иной — игроки часто не оправдывали ожиданий болельщиков и самого руководства.

Определенным символом в данном случае может быть Игорь Харатин, который в сентябре 2021 года приехал в Варшаву из венгерского Ференцвароша за 900 000 евро. Несмотря на хорошее резюме, в матчах Экстракласы полузащитник выглядел ужасно, как следствие, проведя на поле всего 311 минут. В глазах варшавских болельщиков, игрок сборной Украины стал одним из самых больших разочарований осени. Хотя то же самое можно сказать и о многих других игроках, за которых клуб существенно переплатил.

"Поцелуй смерти"

Может показаться немного удивительным говорить о кризисе в сезон, когда Легия вышла в групповой этап Лиги Европы. Давно известно, что у польских клубов есть проблемы с совмещением игр чемпионата с еврокубками. Несколько лет назад бывший тренер Краковии Михал Пробьеж заявил, что, хотя попадание в еврокубки является целью многих клубов, для его команды это был «поцелуй смерти».

В данном контексте речь идёт в основном об отсутствии сбалансированного состава, позволяющего конкурировать сразу на нескольких фронтах. Варшавский клуб с этим точно не справился. Многие игроки просто не были готовы играть каждые три дня. Во многих случаях вся энергия аккумулировалась на более важные встречи со Спартаком, Лестером и Наполи. Команды не хватало на матчи чемпионата, результатом чего стали лишь пять побед в 18 матчах Экстракласы.

К слову, Легия сенсационно одержала две победы подряд в первых турах группы ЛЕ, обыграв Спартак и Лестер и подарив болельщикам надежду на выход в следующий раунд. Но в итоге, Легия финишировала четвертой, упустив возможность наверстать упущенные ранее поступления бюджет.

Попытка выхода из кризиса

Нет сомнений, что нынешний сезон для Легии крайне неудачный. Спасти его будет сложно, хотя шанс получить еще один трофей в коллекцию всё же есть. "Армейцы" в марте будут играть в четвертьфинале Кубка Польши.

Болельщики и специалисты до сих пор не могут представить, что Легия может занять одно из трёх последних мест в чемпионате и вылететь из Экстракласы. Тем более, что среди конкурентов в борьбе за выживание есть команды с гораздо меньшим финансовым и кадровым потенциалом, такие как Брук-Бет Термалица (Нецеча), Варта (Познань) или Гурник (Ленчна).

На данный момент сложно предсказать, как долго продлится кризис в Легии, который должен был рано или поздно наступить. О его масштабе свидетельствует и событие середины декабря 2021 года, когда болельщики избили игроков, вернувшихся с выездного матча с Вислой (Плоцк). «Мобилизационная атака» — не первая и, вероятно, не последняя — вызвала страх у нескольких игроков, в том числе у лучшего бомбардира команды Махира Эмрели, выразившего желание разорвать контракт с Легией.

Плохое управление клубом в последние несколько лет привело к сложившейся ситуации, а постоянные изменения не сказываются положительно на функционировании команды. Практически каждый тур команда выглядит по-разному, и каждому следующему тренеру нужно время, чтобы объединить отдельных игроков. Во многих аспектах тяжело говорить о стабилизации, а доминирование в предыдущих сезонах было обусловлено скорее слабостью соперников, чем отличной формой Легии.

Остается только надеяться, что подобного ужасного отрезка в исполнении 15-кратных чемпионов страны, не повторится. На данный момент, футболисты из Варшавы находятся на сборах в Дубае, где набирают форму перед первым матчем Экстракласы 2022 года. Чемпионат Польши возобновится после зимнего перерыва 4 февраля, и в этот же день Легия сыграет с Заглембе в Любине.

Александр Шевченко, Football.ua