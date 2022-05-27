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Football.ua виділяє основні протистояння, які ми побачимо у головному матчі єврокубкового сезону-2021/22.

Клубний сезон традиційно закриється фіналом Ліги чемпіонів УЄФА, в якому цього року найсильнішого між собою виявлятимуть Ліверпуль та мадридський Реал.

У таких матчах зазвичай вирішують навіть найдрібніші складники, які виявляються під час певних очних протистоянь на футбольному полі.

У зв'язку з цим редакція Football.ua виділяє головні протистояння, які відбудуться у фіналі Ліги чемпіонів-2021/22 між Ліверпулем і мадридським Реалом.

Карім Бензема проти захисту Ліверпуля

Відверто кажучи, якби не було б Каріма Бензема, навряд чи ми б побачили Реал Мадрид у фіналі цього розіграшу Ліги чемпіонів. На стадії плей-офф французький форвард моментами змусив футбольних уболівальників повірити в магію, адже Карім включав свої неймовірні бомбардирські навички саме тоді, коли це потрібно було, а коли включав – не залишав шансів усім навіть найсильнішим суперникам (ПСЖ, Челсі та Манчестер Сіті).

15 голів Бензема у нинішньому розіграші ЛЧ говорять самі за себе. Цей показник дозволяє форварду Реала перебувати на самій вершині бомбардирських єврокубкових перегонів, тому постає питання: чи зможе надійна оборона Ліверпуля протистояти такій гольовій машині, яка навіть претендує на Золотий м'яч?

У минулій кампанії АПЛ Ліверпуль разом з чемпіоном Манчестер Сіті пропустив найменшу кількість голів серед усіх команд англійської першості (26), тоді як голкіпер мерсісайдців Аліссон разом Едерсоном з Манчестер Сіті провів найбільшу кількість матчів "на нуль". Ну і, звичайно, не забуваємо про такого хлопця, як Вірджіл ван Дейк, який, як і раніше, є одним із найкращих центральних захисників світу, а для когось — навіть найкращим.

Мохамед Салах проти Ферлана Менді

Мо Салах за підсумками сезону англійської Прем'єр-ліги завоювавши звання найкращого бомбардира та асистента, забивши 23 голи та віддавши 13 результативних передач. Хтось скаже, що після зимнього Кубка африканський націй єгиптяніт дещо здав у плані результативності, якщо порівнювати з першою половиною сезону, і цей "хтось" матиме рацію.

Але, незважаючи на це, Салах, як і раніше, є зіркою світового рівня, яка в потрібний момент знайде свій момент і принесе результат Ліверпулю. Так сталося зовсім недавно в матчі останнього туру АПЛ проти Вулвргемптона, коли за нічийного рахунку Мохамед на 84-й хвилині вивів "червоних" уперед і подарував надію на чемпіонський титул.

Відповідати за Салаха і опікати його протягом всього фіналу Ліги чемпіонів, безумовно, буде лівий захисник Реала Ферлан Менді. При всій повазі до Марсело, але роки беруть своє, тому напевно у стартовому складі "вершкових" ми побачимо саме Менді, а не бразильця.

Аліссон проти Куртуа: хто стане найкращим голкіпером сезону в Лізі чемпіонів

На даний момент лідерами по "сухих" матчах у Лізі чемпіонів-2021/22 є Менді з Челсі та Влаходімос з Лісабонської Бенфіки (у обох їх по 5), тоді як воротаря Ліверпуля Аліссона та голкіпера Реала Куртуа таких поєдинків по 4. Цілком можливо, що в одного з них, за підсумками фіналу, цей показник збільшиться.

Якщо дивитися на кількість сейвів, то тут у Куртуа переважна перевага — 52 успішно зроблені сейви в Лізі чемпіонів, що є найкращим показником турніру. У Аліссона, наприклад, таких лише 15, і така помітна різниця пояснюється дуже просто: оборона Реала помітно частіше дозволяє супернику бити по своїх воротах порівняно з Ліверпулем, який більшу частину гри воліє тримати м'яч під своїм контролем. Але також не забуваємо і про рівень опозиції фіналістів у плей-офф. Зрозуміло, що ті ж ПСЖ, Челсі та Ман Сіті створювали більший обсяг роботи для голкіпера Реала, ніж це робили Інтер, Бенфіка та Вільярреал щодо Аліссона.

У будь-якому разі, не виключено, що позиція воротаря у фіналі Ліги чемпіонів вийде на першу роль, як це було під час київського фіналу в 2018 році. Не виключено також і те, що переможця визначатиме серія пенальті.

Хто виграє центр поля?

Якщо говорити про центр поля Ліверпуля, то тут насамперед хочеться звернути увагу на Фабіньо. Мало хто пам'ятає, що в далекому 2013 році бразильський опорник навіть був гравцем мадридського Реала, провів за першу команду всього 14 хвилин в одному матчі Ла Ліги з Малагою і зумів відзначитись результативною передачею. Сьогодні Фабіньо є практично незамінним у центрі поля Ліверпуля, про що свідчать статистичні показники.

28-річний бразилець входить до трійки найкращих серед усіх футболістів з повернення м'яча в поточному сезоні Ліги чемпіонів, а також восьмим за кількістю відборів. На противагу Фабіньо, звичайно, виступить опорний півзахисник Реала Каземіро, який йде п'ятим і четвертим за вищезгаданими статистичними показниками відповідно.

При Карло Анчелотті Реал використовує гібридну схему, за якої в атаці "вершкові" перебудовуються на 4-3-3, і Вальверде йде на правах фланг, а при обороні той же Вальверде зміщується в центр і створює кількісну перевагу мадридців у цій зоні. За такого підходу у Ліверпуля з'являться проблеми при утриманні контролю м'яча та розвитку атак із центральної зони, тому цікаво буде подивитися, як підопічні Юргена Клоппа зможуть із цим впоратися.

Вінісіус Жуніор проти Трента Александра-Арнольда

Раніше ми вже написали про флангове протистояння між Салахом та Менді, але обороні Ліверпуля доведеться стежити не лише за Карімом Бензема.

На лівій бровці атаки "вершкових" цього сезону по-справжньому феєрить Вінісіус Жуніор, якому ще недавно сам Бензема відмовлявся віддавати пас, а тепер з радістю сформував з ним яскраву атакуючу зв'язку в Реалі.

Таким чином, правому захиснику (або правильніше буде сказати "латералю") Ліверпуля Тренту Александру-Арнольду, який любить підтримати Ліверпуль в атаці, доведеться точно несолодко. Анчелотті дозволяє Вінісіусу брати гру на себе, тому моментами ТАА доведеться грати більш прагматично, щоб впоратися з креативом бразильського вінгера команди-суперника.

Тренерське протистояння Юргена Клоппа та Карло Анчелотті

Завершимо, мабуть, тренерським протистоянням двох іменитих спеціалістів, які вже мають у своїх активах тріумфи у Лізі чемпіонів. За багаторічну кар'єру в Анчелотті таких перемог у найпрестижнішому клубному єврокубку назбиралося три (дві — з Міланом, один — з Реалом), тоді як більш молодий Клопп поки змушений задовольнятися одним тріумфом у ЛЧ, який припав на 2020 рік.

Цього сезону на внутрішній арені Ліверпулю так і не вдалося випередити Манчестер Сіті у чемпіонських перегонах в АПЛ. Мерсісайдці відстали від "містян" лише на одне очко, але при цьому також зуміли виграти Кубок Англії та Кубок англійської ліги, тоді як Клопп, незважаючи на відсутність "золотих" медалей Прем'єр-ліги, удостоївся звання найкращого тренера АПЛ-2021/22.

Анчелотті, у свою чергу, повернувся до Реалу влітку минулого року після досить невдалого періоду кар'єри в Евертоні, але у першому ж сезоні після свого повернення на Сантьяго Бернабеу він привів команду до чемпіонства в Іспанії та вивів її до фіналу Ліги чемпіонів. Завдяки тріумфу в Ла Лізі Анчелотті встановив безліч індивідуальних рекордів, включаючи те, що він став найстаршим спеціалістом, який перемагав в іспанській першості та першим тренером, який виграв п'ять топ-європейських чемпіонатів.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 28 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.