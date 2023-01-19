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Football.ua розповідає про найвідоміших футболістів, яких вже незабаром можна підписати безкоштовно.

Щоліта хтось із відомих футболістів, який ще здатний грати на високому рівні, отримує статус вільного агента, не зумівши домовитися з попереднім клубом про нову угоду.

Наступне літо – не виняток. Звичайно, ще багато часу, і хтось із згаданих у цій статті футболістів може укласти новий договір, проте більша частина все ж таки піде вільними агентами.

До вашої уваги ТОП-10 гравців, які влітку 2023 року можуть отримати статус вільного агента.

Мілан Шкрініар (Інтер), вартість — 60 мільйонів євро (за оцінкою Transfermarkt)

Ще минулого літа роздобути центрбека намагався ПСЖ, проте зазнав невдачі. Інтер хотів виручити за свого футболіста близько 70 мільйонів євро, тоді як паризька команда пропонувала близько 55 млн. євро.

"Нерадзурі" вірили і продовжують вірити, що їм вдасться зберегти Шкрініара у своєму складі, проте з кожним днем у це віриться все з більшими труднощами.

Можна не сумніватися, що у разі набуття статусу вільного агента, претендентів на Мілана буде хоч греблю гати. Він припав би до двору майже будь-якій європейській топ-команді, та ще й безкоштовно. Хіба що приписний бонус має бути солідним, як і заробітна плата, ось тут доведеться витратитися.

Юрі Тілеманс (Лестер) – 40 мільйонів євро

25-річний футболіст, ймовірно, переріс Лестер, принаймні нинішній рівень команди – так точно. Навряд чи Тілеманс захоче залишитися в команді, яка бореться за виживання і майже напевно залишиться без єврокубків.

Раніше у ЗМІ ходила інформація, що найбільш активний інтерес до бельгійця виявляє Арсенал. Цілком можливо, що з 1 липня 2023 року Юрі виступатиме за колектив Мікеля Артети.

А навіть якщо не Арсенал, то в центрі поля знадобиться посилення, наприклад, Челсі. Але тут питання в тому, чи потрібен бельгієць саме Грему Поттеру.

Жоржиньйо (Челсі) – 35 мільйонів євро

Натуралізований бразилець, який виступає за збірну Італії, є досить специфічним гравцем. Однак за кожного тренера Челсі він грав і грає у стартовому складі. При тому, що оборонними навичками як такими він похвалитися не може, а пас присутній на короткі дистанції, що не загострює.

Тим не менш, на відміну від Матео Ковачича і особливо Нголо Канте, Жоржиньйо майже завжди в строю, і це одна з причин, чому він виявлявся затребуваним у кожного тренера Челсі — він майже завжди готовий грати. Іноді навіть через біль, якщо вірити розповідям Томаса Тухеля.

Жоржиньйо припав би до двору, мабуть, кожному топ-клубу Італії, але виключати того, що він може поїхати догравати в МЛС, теж не варто, якщо вірити The Telegraph.

Вілфрід Заха (Крістал Пелес) — 32 мільйони євро

Від Заха постійно чекали, що ось-ось він піде на підвищення, бо він переріс рівень Крістал Пелес. Але ні, івуарієць засидівся і, якщо таки отримає статус вільного агента, малоймовірно, що його запросить до себе елітний європейський клуб.

Навіть можна сказати більше: мабуть, найкращим рішенням для Заха було б вже залишитися в Крістал Пелес і закріпитися в статусі легенди клубу.

Якщо ж припустити, що Заха піде, то він міг би посилити Ньюкасл, особливо, якщо "сороки" потраплять до Ліги чемпіонів.

Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах) – 32 мільйони євро

Вже зараз, за чутками, француза готовий підписати Челсі, не чекаючи літа. Майже, напевно, син легендарного Ліліана Тюрама не продовжить контракт з Боруссією Менхенгладбахом, а попит на нього буде великий.

У той же час Тюрам не поспішає погоджуватися на пропозицію Челсі, а хоче дочекатися літа, коли йому можуть запропонувати солідніший контракт, а також вислухати пропозиції від усіх клубів.

Що ж, цілком продуманий підхід у поточній обстановці. Та й "сині" вже купили Михайла Мудрика у Шахтаря...

Тома Лемар (Атлетіко) – 30 мільйонів євро

27-річний футболіст виступає за "матрацників" з літа 2018 року, проте досі сказати, що француз знайшов своє місце у команді та розкрився – не можна. За майже п'ять повних років Лемар так і не показав максимум усього того, що показував у зоряному Монако.

Мабуть, маючи велике бажання, Атлетіко продовжив би Лемара хоч сьогодні, але клуб не поспішає цього робити. Швидше за все, він і справді піде вільним агентом.

Куди він міг би перейти? Питання хороше. Але напевно 2-3 цікаві пропозиції він би отримав. Наприклад, від Мілана чи Ювентуса. Останні взагалі люблять підписувати вільних агентів.

Нголо Канте (Челсі) – 30 мільйонів євро

Мабуть, найкращий оборонний півзахисник світу, який зумів спрогресувати до бокс-ту-бокс, розширивши арсенал своїх дій. Про Канте якось висловлювалися тренери, мовляв, він тільки й робить, що тренується та спить, тренується та спить.

Ймовірно, він і надалі виступав би на найвищому рівні до 33-35 років, а може й більше, якби не здоров'я. З віком Канте все частіше та частіше почав отримувати травми, а цей сезон – не виняток.

Проте, за чутками, Челсі все ще вірить у француза, тож може запропонувати йому новий контракт. Якщо не зростеться, то, напевно, знайдуться клуби, наприклад, в Італії, які притулили б його. Називалася навіть Барселона, але віриться в це важко.

Юссуфа Мукоко (Боруссія Дортмунд) – 30 мільйонів євро

Юна зірка дортмундців, яка не хоче продовжувати контракт з нинішньою командою. Це при тому, що керівництво Борусії регулярно працює над новими пропозиціями.

За чутками, Мукоко хоче дограти сезон у нинішній команді, а потім перейти до Барселони, навіть незважаючи на те, що каталонський клуб пропонує не "найсоковитіший" контракт.

У будь-якому випадку, від когось Мукоко отримає солідний бонус за підписання контракту: від Барселони, іншої команди або тієї ж Боруссії Дортмунд.

Роберто Фірміно (Ліверпуль) – 28 мільйонів євро

Важливість Боббі для Ліверпуля з кожним роком падає, тому не дивно, що сторони не поспішають продовжувати контракт. Цілком ймовірно, що бразилець влітку вирушить за новим викликом, наприклад, до Італії.

За чутками, інтерес до нього виявляє Ювентус, але якщо 30-річний футболіст таки стане вільним агентом, можна не сумніватися, пропозицій у нього вистачатиме.

Та й якщо подивитися на статистику цього сезону, то він забив 9 голів і віддав 4 асисти в 21 матчах у всіх турнірах, що в цілому непогано.

Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) — 25 мільйонів євро

Німецький футболіст із турецьким корінням припав до двору в Манчестер Сіті і, є підозра, він міг заграти ще краще, якби не схильність до травм. Рішення про новий контракт для Гюндогана поки що не прийнято. Ризик того, що він піде вільним агентом – є.

Ймовірно, Пеп Гвардіола був би не проти зберегти 32-річного футболіста хоча б ще на один сезон, але тут можуть зіграти роль два фактори: заробітна плата та тривалість контракту. Навряд чи "міщани" запропонують йому тривалу угоду.

А так, Гюндоган зміг би посилити багато європейських клубів своєю персоною.

Також слід звернути увагу:

Леандро Троссар (Брайтон) – 30 мільйонів євро. Лідер Брайтона, який, певно, переріс рівень нинішньої команди. Цілком може піти на підвищення, залишившись в АПЛ. ЗМІ пишуть, що наразі він близький до переходу в Арсенал.

Адрієн Рабьо (Ювентус) — 25 мільйонів євро. Достатньо неоднозначний футболіст, який може грати на найвищому рівні, а потім провалити матч чи навіть сезон. Але якщо стримає свої фінансові апетити, то цілком може опинитися в топ-клубі, якщо не продовжить контракт із Ювентусом.

Марко Асенсіо (Реал) – 25 мільйонів євро. Швидше за все, іспанець залишить Реал, але влітку 2023 зможе отримати непогані пропозиції для продовження своєї кар'єри.

Тоні Кроос (Реал) – 30 мільйонів євро. Так, у німця закінчується контракт із Реалом. Але, зважаючи на все, це формальність — Кроос залишиться в нинішньому клубі, а це лише питання часу, коли буде підписано нову угоду.

До цього списку могли б ще увійти Карім Бензема (Реал) та Ліонель Мессі (ПСЖ), але майже напевно, згідно з останньою інформацією ЗМІ, ці футболісти продовжать чинні угоди із нинішніми командами.