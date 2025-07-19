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Сьогодні о 16:00 Манчестер Юнайтед офіційно розпочинає передсезонну підготовку матчем у Стокгольмі проти Лідс Юнайтед. Розбираємось в якому стані підійшла команда до цього етапу.

Генеральний директор клубу Омар Беррада та директор з футболу Джейсон Вілкокс прибули до шведської столиці вранці в день гри, після кількох днів у Ісландії, куди їх запросив сам Реткліфф. Крім ділових зустрічей щодо стратегічних питань клубу, у програмі була також риболовля — одне з численних захоплень співвласника клубу.

Реткліфф, який багато подорожує, регулярно організовує неформальні зустрічі зі старшими менеджерами INEOS по всьому світу. Він вважає, що це дозволяє обговорювати важливі питання у спокійній, невимушеній атмосфері — на відміну від офісного середовища. До речі, один із перших днів Берради на новій посаді він також провів на таких зборах — тоді на гірськолижному курорті разом із Реткліффом.

Цього разу обстановка інша. Згідно з сайтом INEOS, Реткліфф — "палкий прихильник нахлистової риболовлі" й навіть інвестував у ферми біля ключових річкових систем Ісландії, щоб захистити популяції атлантичного лосося. У 2019 році він започаткував проєкт Six Rivers Project для збереження природи.

І ось, серед ісландських потоків та пагорбів, Реткліфф, Беррада й Вілкокс проводять 48 годин перед матчем із Лідсом, обговорюючи стратегічний вектор розвитку Юнайтед, знайомлячись ближче один з одним — і з природою.

Мобільний зв’язок у цьому регіоні нестабільний, але це не завадило клубу зробити третю офіційну пропозицію по Браяну Мбемо: 65 млн фунтів плюс 5 млн у виглядів бонусів. Можна припустити, що саме фізична присутність ключових осіб на місці, чого Реткліфф завжди прагне для прийняття важливих рішень, стала поштовхом для активізації трансферних дій. Основною метою цих зборів було створити умови для глибоких розмов — як спортивного, так і комерційного напрямів розвитку клубу.

Реткліфф також запропонував головному тренеру Рубену Аморіму приєднатися до поїздки, але після обговорень погодився з тим, що тренеру краще залишатися з командою напередодні важливої гри — першої в сезоні-2025/26.

Аморім натомість вчора провів ранкове тренування на базі в Керрінгтоні, після чого разом зі штабом та гравцями вирушив до Стокгольма, де команда провела ніч перед матчем.

Цей товариський матч проти команди Даніеля Фарке стане першим шансом побачити в дії команду, яку будує Аморім у спробі виконати свою обіцянку фанатам після завершення минулого сезону: "гарні часи попереду".

Минулого сезону ситуація була зовсім іншою — Юнайтед завершив чемпіонат на 15-му місці, що стало найгіршим результатом клубу у вищому дивізіоні з часу вильоту в сезоні-1973/74. До того ж, команда не здобула жодного трофея — у фіналі Ліги Європи поступилася Тоттенгему з рахунком 0:1.

У травні Рубен Аморім дав зрозуміти, що клуб готується до масштабних змін перед його першим повноцінним сезоном. Але поки що склад команди виглядає знайомо — темпи оновлення виявилися повільнішими, ніж очікувалося.

Єдиним серйозним новачком став Маттеус Кунья. Те, що йому одразу віддали футболку з №10, символічно засвідчує незворотний відхід Маркуса Рашфорда — доволі жорсткий сигнал для гравця, який носив цей номер останні сім років і досі залишається в клубі. Проте, попри такі жести, зміни в складі відбуваються повільно, особливо якщо порівнювати з масштабними скороченнями серед адміністративного персоналу.

Продаж гравців — особливо тих, хто має високі зарплати — значно складніший процес, ніж звільнення працівників "за кадром". Проте Юнайтед намагається пришвидшити події у випадку з п’ятьма футболістами, яких умовно називають bomb squad (вигнанцями), — створюючи для них менш комфортні умови.

Рашфорду, Алехандро Гарначо, Антоні, Джейдону Санчо та Тайреллу Маласії дали чітко зрозуміти, що вони більше не входять у плани головного тренера. Їм наказали тренуватись окремо від основної групи та з’являтися на базі в Керрінгтоні лише о 17:00 — після того, як перша команда вже покине комплекс. Цей крок має стимулювати їх активно шукати нові клуби й погоджуватись на трансфери.

Утім, не всі в клубі підтримують це рішення. Дехто вважає, що повне усунення цих гравців із колективу може негативно вплинути на їхню трансферну вартість — і виглядає дивно на тлі звільнень звичайних працівників задля скорочення витрат.

Більше того, деякі з гравців можуть вирішити не поспішати з переходом, розраховуючи, що ближче до дедлайну клуб буде змушений знизити вимоги. Особливо це стосується Гарначо, чию нинішню вартість оцінюють у 60–70 млн фунтів. Його ситуацію уважно відстежує Челсі.

З іншого боку, з точки зору клубу, такий жорсткий підхід демонструє, що Аморім твердо дотримується своїх стандартів. Він хоче повністю розірвати зв'язки з минулим і працювати лише з тими, хто дійсно відданий проєкту.

Підписання Браяна Мбемо могло б стати важливим імпульсом для початку змін. Переговори тривають уже понад місяць — насамперед через розбіжності у вартості між Юнайтед та Брентфордом. Починали з 55 млн фунтів, зараз клуб пропонує 70 млн фунтів. Ініціатива зробити вирішальну пропозицію якраз перед першим матчем нового сезону ймовірно не випадкова — до того ж, у суботу Аморім може вперше після травня вийти до преси. Клуб хоче мати Мбемо в складі вже на турне по США, куди команда вирушає у вівторок.

Уболівальники згадують сагу з Френкі де Йонгом — але цього разу, на щастя, гравець сам хоче приєднатися до клубу. Усі ознаки вказують на те, що Мбемо таки стане частиною Юнайтед у новому сезоні.

Наразі єдиним іншим новачком, доступним для Аморіма, є Дієго Леон. 18-річний лівий захисник із Парагваю обіцяв "показати все найкраще" на базі в Керрінгтоні і вже справив приємне враження на тренуваннях цього тижня, не виглядаючи чужим у складі, попри юний вік.

Тренерський штаб оцінив його готовність і визначив статус у команді — захисник вже отримав 30-й номер. Він має намір проявити себе в Стокгольмі, щоб закріпити місце в турне США, де Манчестер Юнайтед зіграє з Вест Гемом, Борнмутом та Евертоном.

Аналогічна ситуація і з молодими гравцями Бендіто Мантадо, Шеа Лейсі та Секу Коне. Мантадо — лише 17 років, і він найбільше залучений до тренувань — переважно на позиції вінг-бека. Лейсі (18 років) теж отримує достатньо ігрового часу, а 19-річний Коне постійно перемикається між молодіжним і основним складом. Голкіпер Елай Гаррісон (19 років) тренується з першою командою щодня через травму Андре Онана.

Серед більш досвідчених гравців, Лісандро Мартінес продовжує реабілітацію після розриву хрестоподібної зв’язки коліна, отриманої у лютому. Він не поїде до Стокгольма, але сподівається приєднатися до команди вже в США, щоб брати участь у тактичних заняттях, якщо лікарі дозволять. Аморім дуже хоче бачити Мартінеса в команді, адже цінує його лідерські якості. 27-річний захисник близький до повернення до групових тренувань, але дата камбеку на поле в матчах АПЛ поки що невідома — клуб не хоче ризикувати.

В цілому, Аморім планує невеликий склад на передсезонку, щоб підготуватися до майбутнього сезону, у якому вперше за 11 років команда не братиме участі в єврокубках.

До тренерського штабу приєднався новий співробітник — Акасіо Валентім, який став менеджером з організаційних питань. Цю посаду востаннє постійно займала Джекі Кей, яка пішла з клубу в січні після майже 30 років роботи. Останні два сезони він провів у Бразі, а 16 років до цього працював у Порту, зокрема на посаді PR-менеджера у часи, коли головним тренером був Жозе Моурінью. Він доповнив португальську команду в Юнайтед, але раніше з Аморімом не працював.

Тим часом тривають активні переговори на трансферному ринку — свого роду "рибальство", але не те, що любить Реткліфф в Ісландії.

The Athletic