Франция

Нападающий киевлян может лишиться футбола на длительное время.

Официальный сайт Динамо опубликовал заявление, в котором подтверждается, что нападающий команды Артем Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме.

"19 декабря 2019 года ФК Динамо» Киев был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются".

"Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК Динамо Киев не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур", — сообщает сайт киевлян.

По данным Football.ua, форвард отстранен на 30 дней от любой деятельности, связанной с футболом, а в офис клуба пришло официальное письмо от УЕФА о начале расследования этого эпизода.