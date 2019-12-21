Французский клуб намерен заполучить футболиста Валенсии.
Эсекьель Гарай, Getty Images
21 декабря 2019, 07:33
Защитник Валенсии Эсекьель Гарай попал в сферу интересов Лиона, сообщает издание AS.
"Ткачи" намерены укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно и попытаются подписать аргентинского центрбека. Заполучить 33-летнего игрока французскому клубу будет непросто, так как он не планирует покидать Месталью в январе.
Действующий контракт Гарая с Валенсией рассчитан до июня 2020 года.
В текущем сезоне защитник провел 19 поединков в футболке "летучих мышей".
Ранее сообщалось, что Лион также хочет подписать в январе Люку Диня, Стивена Нзонзи и Тома Лемара.
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