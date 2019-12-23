Франция

Форвард ПСЖ поделился мнением о своем одноклубнике Неймаре.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о его конфликте с другой звездой парижан Неймаром.

"Когда я перешел в ПСЖ, никаких дискуссий не происходило. Неймар был главной звездой команды, а я пришел ему помочь. В один момент он получил травму, из-за которой пропустил чемпионат мира. Я же выигрываю этот турнир".

"И тут начинают появляться истории о нашем предполагаемом соперничестве, о моем желании занять его место. Я был шокирован, когда услышал все эти слухи о конфликте. Когда я вернулся на тренировочную базу ПСЖ, то сразу нашел Немара и поговорил с ним".

"Я сказал ему следующее: "Ты пропустил чемпионат мира, но все происходит к лучшему. Не беспокойся, я не собираюсь топтать ногами твои цветочные клумбы".

"Я включусь в гонку за Золотым мячом, так как ты не будешь участвовать, но уверяю, что я здесь не для того, чтобы занимать твое место. Я всегда готов прийти тебе на помощь", — приводит слова Мбаппе France Football.

Напомним, ранее главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что Неймар мотивирует Мбаппе, а Мбаппе – Неймара.

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