Франция

21-летний француз во второй год подряд завоевал эту награду.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим футболистом 2019 года во Франции по версии авторитетного журнала France Football.

Эта награда стала для 21-летнего француза второй подряд в карьере.

"Это огромная гордость — иметь возможность выиграть этот приз лучшего французского игрока года второй раз подряд. Большое спасибо всем за вашу поддержку", — написал Мбаппе в своем Twitter.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, ранее Мбаппе прокомментировал слухи о конфликте с Неймаром.

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