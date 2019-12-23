21-летний француз во второй год подряд завоевал эту награду.
Килиан Мбаппе, Getty Images
23 декабря 2019, 20:20
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим футболистом 2019 года во Франции по версии авторитетного журнала France Football.
Эта награда стала для 21-летнего француза второй подряд в карьере.
"Это огромная гордость — иметь возможность выиграть этот приз лучшего французского игрока года второй раз подряд. Большое спасибо всем за вашу поддержку", — написал Мбаппе в своем Twitter.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, ранее Мбаппе прокомментировал слухи о конфликте с Неймаром.
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