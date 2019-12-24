Франция

Испанский специалист может вернуться в чемпионат Франции.

Руководство Монако хочет в ближайшее время пригласить на тренерский мостик экс-главного тренера Арсенала Унаи Эмери, сообщает Le10Sport.

По данным источника, "монегаски" уже контактировали с испанским специалистом, но менеджер предварительно пока не готов вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что Монако вскоре планирует уволить Леонардо Жардима. Одним из кандидатов на его замену СМИ называют Марселино.

Также утверждалось, что к тренерской деятельности может вернуться Лоран Блан, который находится без работы с 2016 года.