Испанский специалист может вернуться в чемпионат Франции.
Унаи Эмери, getty images
24 декабря 2019, 22:55
Руководство Монако хочет в ближайшее время пригласить на тренерский мостик экс-главного тренера Арсенала Унаи Эмери, сообщает Le10Sport.
По данным источника, "монегаски" уже контактировали с испанским специалистом, но менеджер предварительно пока не готов вернуться к работе.
Ранее сообщалось, что Монако вскоре планирует уволить Леонардо Жардима. Одним из кандидатов на его замену СМИ называют Марселино.
Также утверждалось, что к тренерской деятельности может вернуться Лоран Блан, который находится без работы с 2016 года.