Франция

Защитник вскоре может вернуться в чемпионат Франции.

Как сообщает Le10Sport, Монако хочет в январское трансферное окно заполучить защитника Барселоны Жана-Клера Тодибо.

По данным источника, каталонцы готовы вести переговоры касательно 19-летнего футболиста, но лишь на предмет аренды игрока и как не полноценной продажи.

Отмечается, что помимо "монегасков", в услугах Тодибо заинтересованы множество других европейских клубов, в том числе и Манчестер Юнайтед.

Ранее СМИ сообщали, что футболист уже и вовсе дал свое согласие на переезд в Милан и пополнит ряды команды уже в январе.